Balayage golden hour: il must have per l’estate 2022

Le tendenze della moda non riguardano solo i vestiti: trucco, accessori, acconciature e colori dei capelli sono argomenti imprescindibili quando si parla di trend.

E in questo articolo vogliamo concentrarci proprio su quelle che sono le tendenze per l’estate 2022 sui capelli e, in particolare, su una nuova colorazione che sta attirando l’attenzione di tante.

Si chiama balayage golden hour e potremmo tradurlo con i “riflessi dell’ora d’oro”: ovvero quelle sfumature del sole che si ottengono soltanto durante l’ora del tramonto.

Come realizzare il balayage golden hour

Ovviamente c’è un modo per rendere questo effetto permanente e non dover aspettare la sera per ottenere sulla chioma quelle sfumature di luce date dal riflesso del sole.

Basta affidarsi, infatti, a un professionista in grado di realizzare quella particolare tintura che riprende le nuance calde tipiche dell’ora del tramonto e che vanno dal biondo dorato all’arancione.

Il risultato è davvero spettacolare e dona una naturalezza e una lucentezza che risaltano ancora di più su chi già di suo ha capelli castano chiari o biondi.

Per questo motivo, anche chi generalmente non è portata ai cambi repentini di look, sta subendo il fascino del balayage golden hour, entrato ormai a pieno titolo nelle tendenze per questa estate 2022.

La tecnica per realizzarlo, infatti, non è assolutamente invasiva e non stravolge il colore che sta alla base; ma parliamo di un tono su tono che si limita semplicemente a screziare il capello con una colorazione più chiara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily | Hairstylist (@emilymcmahon_hair)

Perché piace il balayage golden hour

Ciò che lo rende un vero e proprio must have di questa stagione estiva è proprio quell’effetto da riflessi del tramonto che trasmette fascino e naturalezza, come se i capelli fossero stati schiariti direttamente dal sole.

Si tingono in pratica solo le punte – l’ideale è farlo a mano libera – e si dà alla chioma quel tocco di novità, senza modificarne la radice. Il motivo per cui è adatto a chi ha già i capelli biondi o castani è che ci si limita semplicemente a schiarire e sfumare il proprio colore naturale.

Perché piace il balayage golden hour? Per la morbidezza e la luminosità, prima di tutto, e per la facilità di realizzazione.

È adatto anche su capelli ricci e ondulati oltre che su pieghe lisce: un look che potremmo definire eclettico e che modifica l’immagine senza stravolgerla; dando quel tocco di sbarazzino e fresco, che ci sta bene soprattutto durante la stagione estiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da dk.envy Inc™ ✂️ (@dkenvy)

Insomma, un look davvero eccezionale, soprattutto se accostato a lowlights e highlights, che danno rispettivamente profondità e luminosità alla chioma, e perfetto per chi ha capelli lunghi – indipendentemente dal fatto che siano ricci, lisci o mossi – e può renderne l’effetto in tutta la sua bellezza.

Non ci stupisce che il balayage golden hour sia una must have tra le tendenze hair di questa estate 2022: chi del resto non vorrebbe afferrare e portare con sé un pezzo di tramonto?