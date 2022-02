Sta per sbarcare su Canale 5 “Fosca Innocenti”, la nuova serie tv di quattro puntate che andrà in onda a partire dall’11 febbraio 2022. Il prodotto prende il nome dalla stessa protagonista, vice questore di Arezzo, interpretata da Vanessa Incontrada.

In attesa che inizi la serie, ecco cosa sappiamo su trama e cast e alcune anticipazioni.

Fosca Innocenti: anticipazioni sulla nuova serie tv di Canale 5

La serie non è ancora iniziata, ma si possono già trovare alcune anticipazioni sul primo episodio, che sarà intitolato “Il colpo dell’angelo”. Da subito vedremo la protagonista, Fosca Innocenti, alle prese con un terribile omicidio avvenuto a seguito di una rapina in banca in cui dei criminali, dopo aver preso il denaro dalle casse, avrebbero anche cercato di rubare una valigetta dalle mani del proprietario di un bar, uccidendolo.

Nella colluttazione, la guardia giurata della banca ucciderà a sua volta uno dei rapinatori, mentre gli altri riusciranno a scappare. Durante la puntata vedremo una Fosca impegnata a chiudere il caso a partire da un ritrovamento importante. Verrà aiutata anche da un barbone testimone della rapina e la donna scoprirà inoltre che i rapinatori conoscevano la vittima e ne erano nemici.

La vita della protagonista

Già dalla prima puntata inizieremo a conoscere qualcosa in più su Fosca Innocenti, al di là di quello che è il suo ruolo in Commissariato. Scopriremo infatti il suo carattere abitudinario. Vedremo infatti che le sue giornate saranno solite iniziare con lunghe galoppate mattutine in sella al suo cavallo.

Fosca ci apparirà subito molto diffidente ma non sfuggirà la vicinanza con Cosimo, il proprietario di un locale molto conosciuto di Arezzo, giudicato un po’ farfallone.

Il cast

Il cast messo insieme dal regista Fabrizio Costa vede, come abbiamo già detto, Vanessa Incontrada nel ruolo della protagonista Fosca Innocenti, accanto a lei Francesco Arca, che vestirà i panni di Cosimo.

Il cast vedrà anche la presenza di Desirée Noferini, nei panni di Giulia De Falco e Cecilia Dazzi, in quelli di Rosa Dulli. Irene Ferri sarà la PM Giuliana Perego e Claudio Bigagli interpreterà invece il Dottor Fontana.

Dove abbiamo già visto gli attori della serie

Si tratta di un cast non nuovo all’ambiente delle serie tv. Abbiamo infatti già avuto l’occasione di vedere Vanessa Incontrada recitare in titoli come “Come una madre” una delle sue interpretazioni più recenti. Francesco Arca poi lo ricordiamo nella decima stagione di “Incantesimo”, nelle settime di “Carabinieri” e “Don Matteo”, ne “Le tre rose di Eva” e uno dei suoi lavori più recenti è “Guida astrologica per cuori infranti”, disponibile su Netflix.

Anche Desirée Noferini l’abbiamo vista in “Don Matteo” e ha poi recitato anche per “L’ispettore Coliandro”, “Il paradiso delle signore” e “Un posto al sole”. Cecilia Dazzi ha recitato per l’amatissima serie tv “Boris” e per “Braccialetti Rossi”. Irene Ferri l’abbiamo vista in tantissime serie tv tra cui “Immaturi- La serie” e “Che Dio ci aiuti”. Claudio Bigagli ha recitato invece per serie tv come “Provaci ancora prof!”, “I delitti del BarLume” e “Il nome della rosa”.