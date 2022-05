AFloriana Secondi ha raccontato di aver subito un terribile dramma mentre si trovava all’Isola dei Famosi.

Floriana Secondi: il dramma

Mentre si trovava all’Isola dei Famosi, Floriana Secondi ha vissuto un terribile lutto: i suoi tre gatti sono scomparsi.

L’ex naufraga ha raccontato l’episodio durante la sua partecipazione a una puntata di Pomeriggio Cinque e ha anche aggiunto che il suo compagno, Angelo, le abbia regalato un chiuahua per vederle tornare il sorriso. “Il mio compagno mi ha regalato un cane perché mi conosce bene, sa quello che desidero. Ho perduto tre gatti quando ho fatto l’Isola, uno mi è morto in clinica, c‘è stata una strage al mio rientro all’Isola!”, ha dichiarato Floriana durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi.

Il rapporto con il fidanzato

Floriana Secondi oggi sembra aver ritrovato la serenità al fianco del suo compagno, Angelo, di 15 anni più grande di lei. “Quando sei ragazzino, a 20 anni, stai sempre a smanacciare, a baciare anche davanti a tutti, a 45 anni io e lui 60 cerchiamo di essere un po’ più modesti, rispetto anche alle persone che ci sono in giro e quando siamo da soli facciamo tutto quello che ci viene da fare, ecco!”, ha dichiarato Floriana in diretta tv in merito al suo rapporto con il fidanzato.

In precedenza l’ex gieffina era stata legata a Mirko Santini, con cui ha avuto suo figlio Domiziano, e a Daniele Pompili. Il figlio dell’ex naufraga è molto legato a Angelo, che lo ha cresciuto come se fosse suo padre.