Flavio Briatore, infuriato come non mai, se l’è presa con i dirigenti di Autostrade per l’Italia. L’imprenditore è rimasto bloccato sull’A10 e dopo quaranta minuti di attesa ha condiviso uno sfogo amaro con i seguaci. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci non ha tutti i torti.

Flavio Biatore in coda in A10

Anche i Vip fanno la coda in autostrada e, com’è normale che sia, si lamentano per i disservizi. Nelle ultime ore, Flavio Briatore ha condiviso con i fan uno sfogo decisamente amaro. L’imprenditore si trovava sull’A10, sul tratto Genova – Ventimiglia, ed è rimasto in coda per più di quaranta minuti. In un primo momento ha atteso pazientemente, poi ha preso in mano lo smartphone e si è scagliato contro i dirigenti di Autostrade per l’Italia.

Lo sfogo di Flavio Briatore

Flavio ha tuonato:

“Da 40 minuti siamo bloccati in autostrada vicino a Savona. È uno scandalo. Sono due anni e mezzo che va avanti questa situazione. Allora io mi chiedo perché l’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, non si prende una bella macchina con autista, insieme all’ex banchiere Giuliano Mari, presidente di Autostrade e tutti e due si fanno un bel giro sulle autostrade? Così capiscono che ca**o stanno gestendo”.

Briatore ha fatto nomi e cognomi, invitando i soggetti in questione a farsi un giro sull’A10. L’imprenditore ha sottolineato di aver incontrato solo un uomo, con tanto di secchio di vernice tra le mani, a lavorare in strada, motivo per cui la coda è inaccettabile.

Briatore vs dirigenti di Autostrade per l’Italia

Flavio Briatore ha concluso:

“Questa situazione è gestita da gente incapace: non puoi tenere le persone in fila sei ore e fare pagare anche il biglietto. Tomasi e Mari si facciano un bel giro e così vedono come gestiscono questa situazione: è uno scandalo. Vengano in auto a vedere, la benzina gliela pago io”.

Anche se molto improbabile, si attende una replica da parte dei dirigenti di Autostrade per l’Italia.