Dopo due edizioni in cui avrebbe fatto da spalla al direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, Fiorello avrebbe deciso di non prendere parte alla 72esima edizione della kermesse, se non come ospite.

Rosario Fiorello rifiuta Sanremo

Per la terza volta Amadeus sarà direttore artistico del Festival di Sanremo ma a quanto pare, il suo storico amico e collega, Rosario Fiorello, stavolta non gli farà da spalla.

Il famoso mattatore infatti sarà presente ad una sola serata della kermesse in qualità di ospite, ma avrebbe deciso di non prendere parte a quella che sarà la 72esima edizione dello show. La terza edizione dello show targata Amadeus andrà in onda dal 5 all’8 febbraio e, secondo i rumor in circolazione, stavolta il pubblico sarà presente.

Rosario Fiorello: i motivi del no a Sanremo

Non sono noti i morivi per cui Fiorello avrebbe deciso di dire no al Festival di Sanremo ma secondo i rumor in circolazione la sua decisione potrebbe essere dovuta alle difficoltà avute nelle due precedenti edizioni della kermesse, e in particolare nella 72esima.

A causa delle limitazioni imposte per l’emergenza Coronavirus, il Festival si era svolto senza la presenza del pubblico e inoltre erano state imposte numerose regole organizzative.

Rosario Fiorello e Amadeus

Rosario Fiorello e Amadeus sono amici da moltissimi anni: insieme infatti hanno lavorato, ancora giovanissimi, in radio. I due sono rimasti amici anche negli anni a venire e proprio Amadeus aveva voluto Fiorello al suo fianco per la 70esima edizione della kermesse.

“Conosco Fiorello da 35 anni. Lui veniva dai villaggi turistici, io da una piccola radio. Simpatizzammo subito. Lui mi vuole bene, è attento a me”, ha dichiarato Amadeus in merito al suo rapporto con Rosario Fiorello.