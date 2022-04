Molto spesso per le vacanze pasquali vorremo uscire e passare la festività lontani da casa, ma il brutto tempo non sempre lo permette. Oppure semplicemente non amiamo uscire e ci piace stare a casa durante le feste. Uno dei modi migliori per rilassarsi stando a casa è guardare dei bei film, oppure andare al cinema Ma con una scelta così ampia, può essere difficile capire quali sono i migliori film da vedere a Pasqua e Pasquetta.

I film migliori da vedere a Pasqua: al cinema

Se non amiamo guardare film a casa e nonostante il brutto tempo che solitamente c’è a Pasqua e Pasquetta vogliamo uscire di casa, il cinema è la meta perfetta. Al cinema la scelta è sempre ampia tra diversi generi e tipi di film. Anche in questo caso nessuno ci obbliga a vedere uno specifico genere, possiamo decidere di vedere un film d’autore o una commedia molto leggera.

Quello che conta al cinema è l’esperienza in sé: sedersi davanti al grande schermo, comprare i popcorn, sentirsi avvolti dai suoni del film. Nonostante guardare i film da casa sia comodo, il cinema mantiene ancora il suo fascino. Possiamo anche approfittarne per fare una passeggiata e mangiare fuori.

Quali film vedere a Pasqua 2022

A Pasqua 2022 se amiamo i supereroi abbiamo due valide opzioni, tra The Batman, Morbius. Se invece vogliamo portare i bambini al cinema, possiamo scegliere tra il film di Sonic o il terzo capitolo della saga di Animali Fantastici o ancora Troppo cattivi. Se invece vogliamo vedere un film più complesso, che richiede una concentrazione che non avremmo a casa, possiamo guardare La figlia oscura, tratto da un libro di Elena Ferrante, o Licorice Pizza di Anderson.

Migliori film per Pasqua: in streaming o a noleggio

Ormai la scelta di film da poter vedere comodamente a casa è quasi infinita, tra siti di streaming come Netflix, PrimeVideo, Mubi e altri e possibilità di noleggiare o ricevere in prestito un film. L’importante è scegliere il genere giusto per la nostra Pasqua. Nessuno vieta di vedere un film horror ovviamente, ma se vogliamo festeggiare al meglio la Pasqua, conviene scegliere qualcosa di diverso: film d’animazione, quelli legati alla religione, commedie romantiche.

Commedie

Una buona scelta è scegliere tra le tantissime commedie romantiche nei cataloghi dei vari siti, perfette per una Pasqua “di coppia”. Si può rimanere sui classici senza tempo, come Pretty Woman o la serie di Bridget Jones, oppure qualcosa di nuovo. Se non siamo tipi romantici, possiamo virare su commedie per passare il tempo con tutta la famiglia, per adulti come Benvenuti al Sud, o per bambini, come La fabbrica di cioccolato.

Film di animazione

Che siano per grandi o piccini, i film di animazione sono sempre una gioia per gli occhi. Grandi classici come La gabbianella e il gatto o i film della Disney, oppure nuove uscite e film più recenti come Le 5 leggende, permettono di divertirsi insieme alla famiglia, e magari tornare anche bambini per un giorno.

Film religiosi

Se vogliamo rimanere in tema con la Pasqua, almeno in parte, possiamo decide di vedere dei film legati alle storie della Bibbia. Ne esistono moltissimi, anche di animazione per i bambini, e raccontano storie che ci colpiscono ancora oggi. Il film Noah, ad esempio, drammatico, oppure film apparentemente più leggeri come Jesus Christ Superstar.