Le vacanze di Pasqua sono ormai alle porte e data la situazione e il periodo complicato, trascorreremo le giornate in casa. Perché non passare il tempo guardando dei bei film? Se siete appassionati di piattaforme streaming, saprete già le ultime novità previste per il mese di aprile.

Ma ecco qui di seguito i migliori film da guardare a Pasqua su Netflix.

Film da guardare a Pasqua su Netflix

Ogni mese la piattaforma di streaming più famosa e seguita al mondo aggiorna il proprio catalogo online. Proponendo interessanti novità in fatto di film e serie tv, con produzioni originali, diversi generi e sottogeneri, documentari, intrattenimento, approfondimenti e tanto altro. Ma la cosa ancora più coinvolgente sono gli “speciali” che organizza in previsione di feste e periodi festivi come Natale, Pasqua, ecc.

Ed infatti, proprio in occasione delle vacanze pasquali, Netflix ci regala film sorprendenti da guardare in casa con la propria famiglia. Ecco la miglior selezione.

Il processo ai Chicago 7

Candidato agli Oscar tra i migliori film, Il processo ai Chicago 7 si basa su fatti realmente accaduti. Siamo per l’esattezza nel 1968 e ricostruisce la storia di uno degli scontri più atroci tra polizia e Guardia nazionale.

Il film parte dal processo degli organizzatori e mostra come da una manifestazione pacifica durante la convention del Partito Democratico si trasforma in qualcosa di duro e negativo.

Malcom e Marie

Genere totalmente differente che fonde insieme elementi romantici con elementi più drammatici. Si tratta del racconto di una storia d’amore, di una coppia tra un regista cinematografico e la sua fidanzata e delle loro dinamiche relazionali. Ne emerge un quadro diverso da quello a cui erano abituati i due protagonisti. Ma la domanda è un’altra: come andrà a finire?

Elegia Americana

Altro film che vale la pena di guardare è Elegia Americana che altro non è che il racconto di presa di coscienza e accettazione delle proprie origini del giovane J.D. Vance compie. Una sorta di romanzo di formazione che coinvolgerà lo spettatore fino alla fine e lo porterà a riflettere sulla vita e sull’animo umano.

Pieces of a Woman

Infine, vi consigliamo Pieces of a Woman: un film drammatico ma che cela dietro di se forti verità che vale la pena ascoltare. Il racconto e la storia di una madre che, appena partorito, vede morire la sua bambina. Si ritrova così a dover convivere con un dolore nuovo, straziante, che causa nuovi dolori e rapporti complicati.