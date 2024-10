Botox: cos’è e come funziona? Le principali indicazioni

Il botox è uno dei trattamenti più utilizzati per contrastare le rughe d’espressione, donando al viso un aspetto più fresco e rilassato. Oltre a levigare fronte, contorno occhi e rughette sottili come quelle del “codice a barre”, può migliorare il sorriso gengivale. Oggi con il nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca parliamo proprio di botox: cos'è e come funziona? Le principali indicazioni. Avete mai pensato di provarlo? Per quale zona vi incuriosisce di più?