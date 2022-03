Festa della donna: cosa regalare ad una amica

La festa della donna sta per avvicinarsi e per l’occasione le amiche si preparano con doni e piccoli pensieri da regalare. Per chi ha poche idee e non sa cosa regalare all’amica del cuore in questa occasione, sono diversi i suggerimenti e consigli utili che forniamo nei prossimi paragrafi in modo da festeggiare insieme questo giorno speciale.

Festa della donna

L’8 marzo, come da calendario, è il giorno dedicato alla festa della donna. Una giornata dedicata al ricordo e a tutte le lotte che le donne continuano a fare ogni giorno in vari ambiti: politico, sociale a anche lavorativo affinché non ci siano più diseguaglianze tra i due sessi. Una giornata molto importante per celebrare l’universo femminile.

Nasce intorno agli inizi del 1900 in seguito a una tragedia in una fabbrica di New York dove diverse donne morirono in seguito a un incendio divampato nella zona.

Una tragedia dove si registrarono ben 146 vittime, la maggior parte di sesso femminile. Soltanto alcuni più tardi, intorno al 1910, a Copenaghen, si è deciso di istituire una giornata dedicata alla donna e ai suoi diritti.

Tantissime iniziative sono state organizzate, in diverse città e paesi per ricordare la donna e celebrarla come merita. Nel 1921, si è stabilito che l’8 marzo fosse la giornata dedicata alla donna e quindi una festa per celebrarla.

Dal 1946 la mimosa è il simbolo di questa giornata, essendo uno dei fiori che nasce nei primi giorni del mese di marzo e poi è poco costoso.

Oggi la festa della donna ha perso parte del suo valore iniziale, dal momento che in questa giornata, le amiche ne approfittano per uscire insieme, andare a cena fuori lasciando mariti e compagni a casa concedendosi qualche sfizio e divertendosi insieme per una serata diversa dal solito.

Festa della donna: idee

In occasione della festa della donna che si sta avvicinando, perché non cogliere l’occasione per fare qualche regalo all’amica per dimostrarle il proprio affetto. Sono tantissime le idee e i suggerimenti per trovare qualcosa che sicuramente le piace. Si può dedicare alla propria amica un pensiero speciale per festeggiare insieme il girl power.

Si può optare per qualcosa di diverso dalla solita mimosa. Per coloro che vogliono stupire le amiche, è possibile optare per dei gadget spiritosi oppure la cover del telefono con immagini divertenti e carine oppure delle coccole beauty sino alle proposte cioccolatose. Insomma, le idee non mancano sicuramente per impreziosire questa giornata con le amiche.

Ovviamente le idee regalo per l’amica cambiano molto anche in base all’età. Per una adolescente, vanno benissimo doni come il peluche, la trousse, ma anche un portacellulare dal design accattivante. Si può anche optare per una borsetta, un portafoglio o anche una cornice che racchiuda tutti i momenti più belli passati insieme.

Potrebbe anche essere una ottima idea regalarle un buono per prendersi cura di sé, magari presso un salone di bellezza per avere delle unghie e capelli curati con un nuovo taglio e acconciatura. Tra le varie idee, anche un libro se ama leggere o un abbonamento a qualche piattaforma per ascoltare i suoi libri preferiti in formato digitale come Audible o un cd del suo cantante preferito oppure un massaggio in una beauty farm per coccolarsi.

Festa della donna: regalo amica

Per trovare qualcosa di originale e di economico da regalare all’amica in occasione della festa della donna, sono diverse le offerte e proposte disponibili sul sito di Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica illustra i tre migliori prodotti che sono tra quelli più scontati e desiderati con una descrizione dell’articolo.

1)Bracciale donna Susan Y Bracciali

Sono bracciali in argento dal design unico con stelle scintillanti e illuminanti per brillare in ogni occasione. Un gioiello intarsiato con zirconi cubici trasparenti. Un prodotto con fibbia estensibile e adatto alle amiche. In vendita con lo sconto del 22%. Un regalo ottimale per l’amica del cuore.

2)Eqlef animale portachiavi

Un portachiavi a forma di orsetto, giraffa, cavallo e gufo molto simpatico e originale. Realizzato in lega di bronzo, resistente e dal design classico. Sono molto piccoli e leggeri con due ganci. In vendita con il 4%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Labota due sacchetti da viaggio per trucco

Due sacchetti da viaggio per contenere tutto l’occorrente per il trucco: dai cosmetici sino ai pennelli. Si inseriscono in valigia, occupano poco spazio e non ingombrano, oltre a essere leggeri da trasportare. Dotata di un gancio per appenderla ovunque e di maniglia portatile per un trasporto più comodo. Design pratico e compatto in sconto con il 15%. Targato Amazon’s Choice.

Per celebrare la festa della donna con le amiche in discoteca, ecco quale look è maggiormente indicato.