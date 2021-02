C’è chi trova, nel momento di stirare, il giusto momento per lasciarsi andare ad un po’ di musica o alla serie tv del momento, sgombrando la mente. C’è chi invece farebbe di tutto pur di allontanare l’attimo in cui dovrà mettersi davanti all’asse da stiro.

Non amate stirare ma, allo stesso tempo, vi piace avere un guardaroba perfettamente in ordine e che duri nel tempo? Il ferro da stiro verticale può essere la soluzione più adatta a voi. Scopriamo insieme come si usa e perché può essere utile averne uno a disposizione.

Ferro da stiro verticale: come si usa

Il ferro da stiro verticale può essere l’alternativa pratica ed economica al ferro da stiro tradizionale.

Questo perché con il tempo, si sono scoperti i suoi innumerevoli vantaggi. Quali? Eccone una lista che potrà tornarvi molto utile in caso di indecisione. In commercio ne esistono poi diversi modelli tra cui scegliere, che vi faranno dimenticare il vecchio metodo e magari, chissà, vi faranno scoprire che in fondo, stirare vi piace. Scopriamo quindi come si usa il ferro da stiro verticale.

Dite addio all’asse da stiro

Indispensabile componente del ferro da stiro tradizionale, l’asse da stiro sarà un lontano ricordo con il ferro da stiro verticale. Questo significa non dover pensare al posto perfetto in cui posizionarla, che sia stretto ma anche funzionale. Significa anche non dover tirarla fuori e rimetterla via continuamente.

Adatto a tutti i tessuti

Con il ferro da stiro tradizionale bisogna prestare attenzione alle impostazioni delle temperature in base ai tessuti. Il ferro da stiro verticale invece, permette di saltare questo passaggio, che spesso se dimenticato, finiva con il rovinare i vostri capi preferiti. Questo perché il ferro da stiro verticale non ha bisogno del contatto diretto con gli indumenti.

Igienizzare e rinfrescare

Mai come in questo periodo caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus, l’igiene è fondamentale. Il vapore può essere un valido alleato. Con il ferro da stiro verticale sarà possibile infatti igienizzare i nostri capi, oppure dare loro una veloce rinfrescata prima di metterli, se sono stati per troppo tempo chiusi nel guardaroba.

Stira proprio tutto

Il fatto che il ferro da stiro verticale sia più piccolo e maneggevole rispetto ad un ferro da stiro tradizionale, non lo rende meno adatto a stirare anche cose più grandi. Anche tende, tovaglie e lenzuola quindi, potranno beneficiare del suo utilizzo.

Mai senza, anche in viaggio

La sua dimensione lo rende perfetto anche da mettere in valigia. Portare il ferro da stiro in viaggio significa dover rinunciare ad un sacco di bellissimi outfit a causa della dimensione e del peso dell’elettrodomestico. Il problema non si pone con il ferro da stiro tradizionale, proprio grazie alle sue dimensioni più ridotte.