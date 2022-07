Fedez e Chiara Ferragni hanno acquistato una nuova Ferrari. Le quattro ruote sono sempre state una delle tante passioni del rapper milanese e quando si è ritrovato davanti all’ultimo gioiellino non ha potuto fare altro che provarlo su strada.

Fedez e Chiara Ferragni comprano una nuova Ferrari

Nuova Ferrari nel garage di Fedez e Chiara Ferragni. La coppia si è mostrata sui social mentre, dall’ascensore della loro casa, raggiungevano il piano seminterrato dove era parcheggiata la vettura. “Fede proverà la macchina nuova… senza incidentarla“, ha esordito l’imprenditrice su Instagram. “Si spera, non credo di essere capace di guidarla“, ha replicato Federico Lucia.

Fedez e Chiara provano la nuova Ferrari

Arrivati in garage, tra uno scherzo e l’altro e dopo aver dimenticato le chiavi in casa, Fedez e Chiara hanno svelato ai fan che la macchina nuova è nientepopodimeno che una Ferrari.

Federico si è messo immediatamente alla guida e la sua dolce metà gli ha chiesto: “Com’è?“. Il rapper si è limitato a rispondere: “Molto bella“.

Tutte le auto dei Ferragnez

Fedez e Chiara si sono concessi un giro per Milano a bordo della nuova Ferrari. Federico è apparso un po’ teso, ma, visto il gioiellino, è anche normale che sia così. Questa vettura, ovviamente, non è l’unica di proprietà dei Ferragnez. In garage hanno anche una porsche bianca, una BMW X7 e una Lamborghini Huracan.