Il noto programma televisivo di Maria De Filippi Uomini & Donne sta per fare ritorno su Canale 5 e, come per ogni edizione, ci saranno nuovi tronisti e nuove troniste che affronteranno una nuova ed emozionante “corsa all’amore”.

Tra le novità della nuova edizione ci sarà anche Federico Dainese che vestirà i panni di nuovo tronista: chi è e che cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme!

Federico Dainese: chi è il nuovo tronista di Uomini & Donne?

Lo avevamo già incontrato nella scorsa edizione del dating show nelle vesti di corteggiatore, ma adesso Federico Dainese, siederà su una delle poltrone più ambite da migliaia di giovani ragazzi: il trono.

Federico ha 25 anni e vive a Genova, dove lavora con il padre come odontotecnico. Fuori dal lavoro, però, Federico ha una grandissima passione (già espressa ed esplicitata in varie esterne nell’ultima edizione del programma): la pallanuoto.

La forte passione verso tale sport lo ha portato anche a vincere uno scudetto in passato e la cosa, ovviamente, lo ha reso orgoglioso di se stesso.

Nel video di presentazione racconta di sé e dice che ormai sono ben cinque anni che lavora con il padre, professionista del settore e molto severo sul lavoro; pare infatti che una volta Dainese fosse arrivato a lavoro due minuti in ritardo e rimandato immediatamente a casa dal padre! Tuttavia, il legame con l’uomo è infinito, proprio come quello con la madre che ancora lo vizia e con la quale ha un rapporto meraviglioso.

Viene facile capire, dunque, che per Federico Dainese la famiglia sia fondamentale, il perno su cui si basa la felicità.

E l’amore? Sicuramente il ritorno a Uomini & Donne lo vede come un sogno: dopo l’esperienza (finita male) nella scorsa edizione, Dainese non vede l’ora di ributtarsi nelle onde dell’amore e di conoscere la ragazza che gli ruberà il cuore. Con Veronica Raimondi purtroppo non era finita nei migliori dei modi, ma Federico non si dà per vinto, ed è prontissimo a provare nuove emozioni.

Dainese pare essere un romantico, un ragazzo che quando si innamora dà tutto se stesso: egli stesso si definisce un “sottone”, sottolineando la sua tendenza a dedicarsi in toto alla persona che gli piace. Nel video di presentazione ha affermato anche di essere stato molto permaloso in passato e anche impulsivo, ma con il passare del tempo e grazie anche alla maturità acquisita, ha smussato certi lati del carattere e ora si definisce dolce e romantico.

Della sua vita privata non sappiamo moltissimo; il suo profilo Instagram – daino97 – conta 8.830 followers e contiene post di vario genere: spiccano momenti legati alla famiglia e alle amicizie, momenti dedicati allo sport e alla pallanuoto (la sua seconda famiglia). Insomma, un ragazzo genuino e spontaneo che ha voglia di vivere per la seconda volta l’esperienza che Uomini & Donne offre.

Sembrerebbe che dietro quel fisico massiccio da giocatore di pallanuoto si nasconda in realtà un animo dolce e a volte anche impacciato: riuscirà a trovare finalmente l’amore? Lo scopriremo nella nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi!