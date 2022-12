Non contenta della carriera da showgirl, Federica Nargi, amatissima ex velina, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura inseguendo a livello imprenditoriale una delle sue passioni: quella per il mondo della cosmesi e del make up.

Pare infatti che si sia a lungo dedicata allo studio di questo settore e, dopo tanti anni di lavoro nel campo, ha deciso di fare il salto e lanciare il suo marchio di trucchi: il brand si chiama Sobea Cosmetics, dunque niente di troppo autoreferenziale nel nome.

Ma certamente il marchio, presentato alla Rinascente di Milano, si è accaparrato subito una certa attenzione mediatica e di pubblico proprio grazie al nome della Nargi.

Federica Nargi lancia un nuovo brand: di cosa si tratta?

Il sito ha difatti già totalizzano milioni di visualizzazioni e un’affluenza invidiabile, ma c’erano pochi dubbi sull’esito del lancio del brand, considerando che Federica Nargi totalizza solo su Instagram 4,1 milioni di followers.

Sul sito di Sobea Cosmetics si legge subito l’intento del brand, che vuole cioè valorizzare la bellezza naturale, mettendo dunque da parte trucchi che stravolgono il viso e le sue intrinseche caratteristiche: “Sobea è la mia prima linea di make-up, nata per valorizzare la bellezza genuina, autentica ed essenziale. La mia linea di trucchi viso, occhi e labbra easy to use è pensata per esprimere il potenziale di ognuno, senza limiti e costrizioni.

Credo nel make-up che esalta l’incarnato in tutta la sua naturalezza, per mettere in risalto la migliore versione di sé”.

Sembra che l’intendo della Nargi con i suoi nuovi prodotti sia quello di mantenere una linea essenziale, autentica e soprattutto facile da utilizzare. Un po’ un make up adatto alla quotidianità e alla portata di tutti. Ma è davvero così accessibile? Scopriamo i costi.

Federica Nargi: costi del nuovo brand

Attualmente la proposta di Federica Nargi con Sobea Cosmetics si compone di pochi prodotti: chiaro, il brand è appena nato e persegue per altro un intento di naturalezza che non richiede troppi prodotti. La linea appena lanciata è molto vicina ai toni nude e naturali e si compone come segue:

Rossetto infinito, in tre varianti di colore tutte molto nature, sensuali e non appariscenti. Si tratta di rossetti adatti anche ad un uso quotidiano. Il prezzo è di 19 euro. Palette unica. Si tratta di una palette multiuso dotata di specchietto, in cui sono presenti 8 colori con i quali esaltare le diverse parti del visto. Il costo è di 45 euro. Matita magica. Come per i rossetti, cui è abbinata, è disponibile in 3 varianti di colore. Adatta a definire il contorno delle labbra, costa 16 euro. Mascara iconico. La formula di questo mascara è gluten free, allunga e rinforza le ciglia. Il costo è di 21 euro.

Anche il packaging dei prodotti è molto sobrio ed essenziale e rispecchia bene i principi sui cui si fonda al momento il brand di Federica Nargi. Alla luce di quanto appena illustrato, possiamo dire che il brand per essere lanciato da una figura così famosa e influente non ha affatto prezzi esorbitanti e, anzi, di media abbordabili per il tipo di mercato.