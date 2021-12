I titoli italiani all’interno del catalogo Netflix stanno aumentando sempre di più. E proprio per il giorno degli innamorati arriva un nuovo show, tutto da scoprire. Si tratta di Fedeltà, la serie tv Netflix tratta dall’omonimo libro di Marco Missiroli.

Il prodotto verrà pubblicato sulla piattaforma il 14 Febbraio, a San Valentino. La storia ci racconta l’amore di una coppia e l’importanza della fedeltà, non solo verso l’altro ma anche verso noi stessi. Ambientata fra Roma, Rimini e Milano, ci farà sicuramente emozionare.

Fedeltà: di cosa parla la serie tv di Netflix

Negli ultimi anni le serie tv italiane hanno fatto la loro entrata su Netflix, con proposte nuove e accattivanti.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti da Guida astrologica per cuori infranti è in arrivo un altro show tratto da un romanzo di successo. Parliamo di Fedeltà, la serie tv Netflix in arrivo nel 2022. Si tratta di un dramma adulto, una trasposizione dall’omonimo libro dell’autore Marco Missiroli. La storia presenta sicuramente una caratteristica vena italiana, ma riesce comunque a toccare temi davvero universali e internazionali. Lo show approderà su Netflix a San Valentino, il 14 Febbraio, e conterà sei puntate che usciranno tutte contemporaneamente.

La trama segue i due protagonisti, Carlo e Margherita, mentre affrontano la loro relazione e un ipotetico tradimento. La giovane coppia sta per trasferirsi in un appartamento nel cuore di Milano, e questo cambiamento potrebbe rivelarsi proprio ciò di cui hanno più bisogno per rafforzare il loro amore. Oltre alle normali difficoltà di una relazione, viene qui esplorato il concetto di fedeltà. Questa non si limita solo a quella che proviamo verso gli altri: la fedeltà verso noi stessi e i nostri ideali è altrettanto importante, ed è la base per un amore sano e duraturo.

I personaggi e il romanzo d’origine

Il cast di Fedeltà è composto da nomi freschi ma non del tutto nuovi nel panorama italiano. Carlo, un professore di scrittura creativa, è interpretato da Michele Riondino. Il suo è un nome abbastanza conosciuto fra gli spettatori delle fiction della Rai, che potrebbero averlo già visto in serie come Pietro Mennea-La freccia del Sud, Il Giovane Montalbano, e La guerra è finita. Al suo fianco c’è Margherita, un ex architetto ora agente immobiliare che ha il volto di Lucrezia Guidone. L’attrice è già alla sua terza serie tv su Netflix, dopo Luna Nera e Summertime.

Come registi abbiamo invece due nomi molto noti nel settore: Andrea Molaioli, che ha già lavorato con Netflix per la creazione della serie Suburra, e Stefano Cipani, regista di Mio fratello rincorre i dinosauri. Fedeltà è anche il titolo del romanzo di Marco Missiroli da cui è stata tratta la storia. Uscito nel 2019, il libro pubblicato da Einaudi è stato fra i finalisti della 73° edizione del Premio Strega, e vincitore del Premio Strega Giovani. È stato tradotto in più di 30 paesi e ha ottenuto anche un ottimo consenso, sia da parte della critica che dai lettori.