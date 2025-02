Un evento dedicato alla moda e alla sostenibilità

Oggi si conclude Fashion&Jewels, un evento di grande rilevanza che si è tenuto a Fiera Milano, dedicato al mondo degli accessori moda, dei gioielli e dell’abbigliamento. Questo salone ha messo in luce l’importanza della sostenibilità e della creatività nel settore, attirando l’attenzione di oltre 650 brand provenienti da 39 paesi diversi. Tra le aziende espositrici, spiccano sei realtà bresciane, tra cui Tribal Beat e Ultima Edizione, che hanno portato la loro innovazione e il loro design distintivo.

Un mercato in crescita nonostante le difficoltà

Nonostante il settore moda abbia registrato un calo dell’export del 5,3% nel 2024, il mercato degli accessori ha dimostrato una sorprendente resilienza. Questo segmento ha continuato a crescere, grazie all’impegno delle aziende nel ricercare materiali innovativi e sostenibili. La vitalità di questo mercato è testimoniata anche da eventi come Micam 2025, che celebra le aziende più importanti nel settore delle calzature, promuovendo l’innovazione e l’esplorazione di nuove tendenze.

Un focus sulle tendenze internazionali

Fashion&Jewels ha visto una forte partecipazione internazionale, con il 38% dei brand provenienti dall’estero. Tra i paesi europei più rappresentati ci sono Grecia, Spagna, Francia e Germania, mentre dall’Asia e dal Sud America si sono distinte India, Cina e Brasile. Questo mix di culture e stili ha arricchito l’evento, offrendo ai visitatori un’ampia gamma di proposte e ispirazioni. La presenza di aziende come Choses D’Avantgarde e Fly Flot testimonia l’importanza della creatività e dell’innovazione nel panorama attuale.

Micam X: l’innovazione al centro

Un’altra iniziativa di rilievo è Micam X, un hub dedicato all’innovazione che offre un programma ricco di seminari e proposte innovative. Questo spazio è pensato per stimolare il dialogo tra operatori del settore e per proporre soluzioni in linea con i nuovi trend di mercato. La sinergia tra creatività e sostenibilità è il filo conduttore di questo evento, che si propone di ispirare le aziende a investire in un futuro più responsabile e attento all’ambiente.