Dopo il FantaSanremo, non poteva mancare il FantaEurovision. Ci chiediamo se la gara fra fan avrà successo come quella per il Festival di Sanremo, o se rimarrà un gioco tra gli appassionati del Contest europeo, che sono soliti seguirlo da anni ormai, anche prima del boom e l’attenzione creata dai Maneskin.

Che cos’è il FantaEurovision

Il FantaEurovision è un gioco creato dai fan per i fan, basato sull’Eurovision Song Contest. Il suo unico scopo è quello di far divertire ancora di più gli spettatori abituali della gara canora.

Il gioco nasce grazie ad un gruppo di appassionati di Sanremo delle Marche, ma prende piede al di fuori della cerchia nel 2021, quando aprono il sito web dedicato. Nel 2022 hanno deciso di creare la stessa gara, ma per l’Eurovision Song Contest 2022.

Come funziona

Le regole sono molto semplici. Si deve creare un team virtuale di cinque artisti, scelti fra quelli che parteciperanno al programma e tra questi selezionare un capitano. Per avere degli artisti in gara bisogna “acquistarli”. Per farlo si hanno a disposizione 100 saBaudi, la moneta del gioco. Il nome è in onore del presentatore Pippo Baudo.

Scegliere cinque artisti è obbligatorio, non si possono schierare meno o più e lo è anche nominare un capitano fra questi.

Ogni artista ha un valore espresso in saBaudi, che unito a quello dei colleghi, non può andare oltre i 100. La squadra può essere iscritta entro il 9 maggio 2022 alle 23.59.

Nel regolamento di gioco sono presenti dei bonus e dei malus, grazie ai quali vengono attribuiti dei punti. I malus e bonus saranno probabilmente simili a quelli di Sanremo. Ad esempio, se qualcuno cade dalle scale vengono sottratti punti. Se qualcuno suona uno strumento, vengono aggiunti.

La novità di quest’anno

Novità di Sanremo 2022, che viene riportata anche per il FantaEurovision 2022, è la creazione di leghe. Si può infatti accedere a dei campionati, che sono paralleli alla gara principale, tramite un CodeID, creando veri e propri tornei con amici, colleghi o con chi vogliamo. Si può partecipare ad una sola lega, a meno che non si vadano a creare diversi account.