Il conduttore di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio, si è espresso in merito alla campagna vaccinale e ha dichiarato di essere d’accordo con un ipotetico obbligo di vaccinazione per tutti i cittadini.

Fabio Fazio: il vaccino

La questione vaccini anti-Covid ha generato enormi polemiche tra sostenitori e contrari e Fabio Fazio, che ha da sempre sostenuto pubblicamente la campagna vaccinale, è intervenuto sulla questione affermando di essere d’accordo con un ipotetico obbligo vaccinale.

“Non mi pare accettabile rifiutare un vaccino sicuro oltre ogni più rosea previsione e rivendicare il diritto di infettare gli altri o limitare la vita di chi si è fatto vaccinare. Come per molti altri vaccini per i quali non esistono polemiche, prevederei l’obbligatorietà”, ha affermato il conduttore in merito a quanto sta accadendo in Italia (e nel mondo) tra No-Vax e No-Green Pass.Il conduttore, anche in vista dell’aumento dei contagi Covid in Italia, sostiene con fermezza la necessità di vaccinarsi e di iniziare a riflettere rispetto all’obbligatorietà della vaccinazione affinché si possa al più presto “tornare a vivere”.

Fabio Fazio: l’obbligo vaccinale

Senza dubbio l’obbligo vaccinale è uno dei temi caldi che hanno investito la popolazione con lo scoppio dell’emergenza Coronavirus. Il ministro Di Maio ha di recente sottolineato l’importanza di proseguire la campagna vaccinale e di ampliare le misure per l’obbligatorietà del Green Pass.

“Altrimenti torniamo al coprifuoco, decidiamo di chiudere tutto e ritornare ad una crescita zero abbiamo perso un milione di posti di lavoro durante la pandemia, quindi non stiamo giocando con il green pass”, ha affermato.

Fabio Fazio: Ed Sheeran positivo al Covid

Solo alcuni giorni fa Fabio Fazio avrebbe dovuto ospitare a Che Tempo Che Fa Ed Sheeran, che purtroppo era risultato positivo al Covid. Il cantante aveva dovuto rinunciare a prendere parte allo show, a cui aveva presenziato in collegamento. Sheeran aveva a sua volta invitato i telespettatori a sottoporsi al vaccino anti-Covid a cui lui stesso si è sottoposto nei mesi scorsi.