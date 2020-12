Frutto della storia d’amore tra il compianto imprenditore ed informatico Steve Jobs e Lauren Powell, Eve Jobs condivide con i suoi follower su Instagram scatti che ritraggono la sua vita da sogno all’insegna del glamour. Non mancano poi, scatti in cui celebra il suo debutto come modella, immersa in una vasca da bagno piena di schiuma, mentre gioca con il make up.

Ma chi è Eve Jobs? Quali sono le sue passioni?

Chi è Eve Jobs

Classe 1998, nata a Palo Alto negli Stati Uniti, Eve Jobs condivide l’anno di nascita con l’i-Mac, uno dei componenti della famiglia di computer Macintosh creata da Steve Jobs. Ha due fratelli più grandi di lei, Reed ed Erin e una sorellastra, Lisa Brennan, affermata scrittrice e giornalista, nata da una relazione di gioventù tra Jobs e Chrisann Brennan, la fidanzatina del liceo del padre della mela più famosa del web.

Eve si è fatta notare per essere la protagonista della campagna natalizia di Glossier, un famoso brand di prodotti di cosmesi e prodotti per la skin care, insieme all’attrice Sydney Sweeney e alla drag queen Naomi Smalls. Ma Eve Jobs non è solo un’appassionata di moda e glamour, come ogni ragazzina della sua età. La sua carriera di modella infatti, va di pari passo con quella da sportiva e quella da studentessa, entrambi campi in cui la ragazza sembrerebbe eccellere.

Una vita di successi

La giovane vita di Eve sembra già essere costellata di successi. Frequenta infatti la Stanford University, lo stesso ateneo dove i suoi genitori si incontrarono nel 1990, quando Jobs vi si recò per una conferenza, e porta avanti la sua passione di sempre, quella per l’equitazione.

Eve infatti già da bambina dimostrava un forte amore per i cavalli, che l’ha inevitabilmente avvicinata a questo sport. Ha poi partecipato a molte gare vincendo diversi premi, e aggiudicandosi uno dei cinque posti nella classifica mondiale dei migliori cavallerizzi sotto i 25 anni.

Curiosità sulla modella

Eve Jobs, comunque, è molto attenta a non vivere la sua vita sotto i riflettori. Preferendo dedicarsi alla costruzione della propria carriera, inseguendo le proprie passioni.

Secondo alcuni rumors, Steve Jobs disse al proprio biografo che avrebbe visto bene la figlia Eve alla guida della Apple. Il padre descrisse la figlia parlando di lei come una ragazza con una forte volontà fuori dal comune rispetto a quanto dimostrato normalmente dai suoi coetanei. Una tempra, quella della cavallerizza, che la renderebbe la candidata ideale per tenere le redini di una delle multinazionali più importanti del mondo.