Per Marco De Vincenzo ha inizio una nuova avventura fashion: alla Milano Fashion Week 2023 il designer ha inaugurato la sua stagione da direttore creativo di Etro, presentando la sua collezione Uomo Autunno/Inverno 23.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi vip, tra cui molte personalità del mondo della musica.

Etro MFW 2023: la collezione uomo di De Vincenzo

Marco De Vincenzo torna in passerella. Dopo avere debuttato a settembre 2022 con la collezione Donna Primavera/Estate 2023, il nuovo direttore creativo di Etro presenta alla Milano Fashion Week la sua collezione Uomo Autunno/Inverno 2023.

Etro, brand di lusso fondato nel 1968, è sempre stato guidato dai quattro figli del fondatore, Gerolamo “Gimmo” Etro. Tra i figli è stato Kean Etro la figura più attiva per quanto riguarda la parte Uomo, mentre Veronica Etro si è dedicata specialmente alla parte dedicata alla Donna.

L’ingresso alla maison di Marco De Vincenzo ha segnato un cambiamento notevole per quanto riguarda la linea temporale del brand, ma allo stesso tempo non ha significato cambiamenti profondi per quanto riguarda la filosofia e il sistema valoriale che da sempre porta in passerella.

Il nuovo direttore creativo, infatti, ha pensato bene di rimanere ben saldo alla storia di Etro, concentrandosi soprattutto su un elemento fondamentale: il tessuto. De Vincenzo ha così presentato una collezione che è il mix perfetto tra storia e creatività: le radici che si mescolano alla nuova anima del designer e danno vita a qualcosa di rispettosamente unico.

A fare da protagonisti della sfilata sono i tessuti, sovrapposti e mixati, in grado di fare respirare a pieni polmoni tutta la storia del brand. Marco De Vincenzo lascia sfilare la storia al senso che lui stesso ha di casa e di focolare domestico, come dimostra il motivo jaquard proposto sugli ampi cappotti e sulle giacche di lana. Tutto, nella collezione, spinge verso l’immagine di un ricordo ancorato al passato ma ancora piacevolmente vivo nel cuore del designer. Come i tessuti, anche la fattezza è fondamentale: i capi sono fatti di intrecci, di uncinetto, di ricami e di toppe. Ogni singolo capo è il frutto di un lavoro d’amore che punta al dettaglio ma che vuole parlare di anima e di storia, gli elementi portanti di Etro.

Sono molte le tuniche, i maglioni con collo e cappuccio ampi, blouson da trame “tappezzeria”, tute, camicie, shorts e top teddy: tutto, nella collezione Uomo Autunno/Inverno 2023 spinge il pedale del ricordo e del senso di casa accogliente. Il fil rouge è il calore che solo le mura di casa riescono a offrire al cuore; tutto ciò che è casa è traslato su tessuti e dettagli.

L’anima di De Vincenzo si fonde con l’anima di Etro, e non è difficile notare il tartan, uno dei primissimi successi del brand, essere il grande protagonista.

La casa e l’eleganza, l’anima e la raffinata notte che si accende: tutto, nella collezione, ha un senso specifico. Come hanno un senso specifico anche gli accessori: zoccoli Aldino in feltro con suole spesse, sneaker-zoccolo borchiate, shopper in velvet jaquard e ceste oversize versatili. Ancora una volta il richiamo alla casa è tangibile: Marco De Vincenzo ce l’ha fatta, ha colpito nel segno.