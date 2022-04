Ospite di Serena Bortone per la puntata pomeridiana di Oggi è un altro giorno in onda il 12 aprile 2022, lo scrittore Erri De Luca, che si è recentemente esposto riguardo ciò che sta succedendo in Ucraina paragonando i russi a Bucha ai nazisti a Napoli nel 1943, definendoli anche “un esercito che sta perdendo la guerra” voluta da Vladimir Putin.

Ma scopriamo di più sulla biografia dell’autore.

Chi è Erri De Luca

Enrico De Luca, conosciuto semplicemente con il suo diminutivo Erri De Luca, nasce a Napoli il 20 maggio del 1950 ed è del segno del Toro. Il suo nome pare sia una derivazione, italianizzata, del nome di uno zio che si chiamava appunto Harry.

Il giovane De Luca intraprende gli studi al liceo classico. Una volta conseguito il diploma, a 18 anni, si trasferisce a Roma e nella città eterna si impegna politicamente aderendo a Lotta Continua, una formazione della sinistra extraparlamentare di stampo comunista.

La vita prima di cimentarsi nella scrittura e le sue prime pubblicazioni

Si può dire che Erri De Luca abbia vissuto molte vite. Per mantenersi infatti ha svolto molti mestieri tra cui quelli del camionista e del magazziniere.

Nella sua Napoli svolge il lavoro di operaio e dopo il terremoto che ha sconvolto la città anche muratore, mestiere che svolge anche in Francia.

Erri è stato anche volontario in Tanzania, dove ha contratto la malaria e durante la guerra della ex Jugoslavia è stato autista per il trasporto dei convogli umanitari.

Nel 1989 racconta la sua infanzia a Napoli con la pubblicazione del suo primo romanzo dal titolo Non ora, non qui. L’opera letteraria è stata tradotta in oltre trenta lungue e per questo e altri romanzi, tra il 1994 e il 2014 lo scrittore ha collezionato diversi premi.

Curiosità

Complice anche il suo spostarsi in giro per il mondo, ma anche semplicemente per passione, Erri ha studiato da autodidatta diverse lungue. Sa infatti il russo, lo swahili, lo yiddish e addirittura l’ebraico antico.

Il padre, un militare del corpo degli Alpini, gli ha trasmesso la passione per la montagna. Erri è infatti conosciuto anche nel mondo dell’arrampicata sportiva e nel 2002 ha conquistato anche un record. È stato infatti il primo ultracinquantenne a superare un 8b alla Grotta dell’Arenauta di Gaeta.

Erri De Luca è sbarcato anche a teatro e con la nipote Aurora ha portato uno spettacolo intitolato In viaggio con Aurora. Nel 2011 ha anche aperto la Fondazione Erri De Luca, che si occupa di cultura e questioni sociali raccontate attraverso l’arte in ogni sua forma.