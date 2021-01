Originario della provincia di Napoli e new entry della serie “Che Dio ci aiuti 6”: ecco chi è Erasmo Genzini, uno dei talenti più promettenti nel panorama cinematografico italiano.

Erasmo Genzini: chi è?

Erasmo Genzini è un attore che sta avendo successo grazie al ruolo nella serie tv “Che Dio ci aiuti 6”.

Giovanissimo, si sta rivelando una promessa del panorama cinematografico italiano.

Genzini è nato il 18 febbraio 1991 a Gragnano, in provincia di Napoli e sin da piccolissimo ha la passione per la recitazione. Ha iniziato a prendere lezioni di recitazione all’età di soli 8 anni per volere dei genitori in quanto molto timido. Proprio questa esperienza gli ha cambiato la vita e aperto le porte per la sua futura carriera.

Nel 2008 è arrivato il primo ruolo nella serie tv ‘O Professore. Sul piccolo schermo appare per la prima volta nel 2013 e appare nelle serie La Squadra e Un Posto al Sole, Sotto Copertura e L’Isola di Pietro con un ruolo di spicco al fianco di Gianni Morandi.

Il grande successo arriva però con la partecipazione alla serie “Che Dio ci aiuti 6”, al fianco di Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon.

Per quanto riguarda la vita privata, si sa che Erasmo Genzini è fidanzato da molti anni con Federica Esposito, una modella. L’Esposito è nata nel 1996 e ha conseguito nel 2019 la laurea in lettere all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. I due condividono scatti della loro vita su Instagram, su cui Genzini ha 115 mila followers affezionati. A Roma i genitori gestiscono un negozio e una linea di moda mare prodotta direttamente dalla famiglia.

Che Dio ci aiuti

“Che Dio ci aiuti” è una serie televisiva italiana realizzata a partire dal 2011. La serie racconta le vicende di Suor Angela, la quale, insieme alle consorelle, gestisce un convitto che ospita ragazze e persone che hanno bisogno d’aiuto.

Nelle vicinanze si trova anche il bar l’Angolo Divino, punto di ritrovo di molte personalità che si trovano a frequentare anche il convento. Proprio questo via vai di persone crea delle dinamiche che puntualmente coinvolgono Suor Angela.

Giunta alla sesta stagione, “Che Dio ci aiuti” ha portato al successo moltissimi giovani attori che si sono trovati a recitare accanto alla bravissima Elena Sofia Ricci.

Il personaggio interpretato da Erasmo Genzini è un ragazzo di 27 anni che viene abbandonato dalla madre subito dopo la nascita e proprio a causa di questo è finito in orfanotrofio. Nel corso della sua vita ha cambiato molte famiglie adottive ed è finito anche in riformatorio. Viene da Assisi, in quanto l’unico ricordo che ha di sua mamma è un ciondolo proveniente dal convento di Suor Angela.