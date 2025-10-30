Avere dei peli nella zona dei baffetti, quindi al di sopra della bocca oppure nella zona del collo non è mai piacevole ed è antiestetico. Oltre ai soliti metodi, si consiglia di puntare sugli epilatori viso che permettono di eliminare i peli in eccesso in poco tempo per una pelle pulita e profumata, ma anche liscia.

Epilatori viso

I peli superflui soprattutto sul viso sono davvero fastidiosi e gli epilatori viso sono lo strumento maggiormente indicato per liberarsi da questa peluria.

Uno strumento efficace e delicato adatto da usare in una fase delicata quale quella del viso che risulta essere particolarmente sensibile. Uno strumento adatto ed efficace da scegliere attentamente.

Sono dei modelli trimmer che agiscono andando a tagliare e quindi eliminare i peli in superficie. Sono particolarmente consigliati e raccomandati perché sono sensibili senza irritare la pelle. Donano risultati duraturi nel tempo. Sono adatti per dei ritocchi ad alcune aree del viso quali la zona delle sopracciglia o al di sopra delle labbra.

Gli epilatori viso sono una soluzione particolarmente consigliata per coloro che hanno la pelle sensibile e che preferiscono metodi di depilazione del genere. Nel caso questo strumento fosse usato soltanto in casa il modello con cavo lungo sarebbe molto comodo, mentre per i viaggi un modello cordless a batteria è la giusta soluzione.

In generale, sono dispositivi particolarmente facili da usare e sfruttano delle tecnologie molto simili tra di loro proprio per garantire la massima efficacia e sicurezza possibile durante il loro utilizzo.

Epilatori viso: uso

Come già detto, usare gli epilatori viso è molto semplice ma sicuramente si ha bisogno di alcuni step indicati per preparare la pelle alla rasatura. Prima di tutto, bisogna preparare la pelle alla depilazione con una crema adatta dalle proprietà idratanti. In questo modo si eliminano i peli sin da subito senza dover andare incontro a reazioni cutanee o allergie oppure irritazioni della pelle.

In seguito, si passa a detergere il viso in modo da eliminare ogni possibile traccia di trucco e impurità.

Poi si asciuga avendo cura di tamponare nel giusto modo affinché la pelle del viso sia asciutta e ben detersa. Si consiglia di fare l’epilazione la sera proprio per preparare la pelle al processo di rigenerazione cutanea che avviene nella notte.

La pelle deve essere ben tesa e gli epilatori viso devono essere passati contropelo in modo da garantire la massima efficacia possibile. Subito dopo aver passato il prodotto, si applica una crema idratante o gel dalle proprietà a base di aloe vera o rosa mosqueta per dare equilibrio alla pelle. Nelle ore successive alla depilazione non è consentito stare al sole in quanto la pelle potrebbe andare incontro a macchie solari o altri danni collaterali. Oltre alla pelle del viso si consiglia di pulire anche la testina dell’epilatore per poi usarlo in modo corretto la volta successiva.

Epilatori viso su Amazon

Un accessorio fondamentale per la pelle del viso da ordinare direttamente dal sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si leggono le caratteristiche del prodotto. Qui i tre modelli di epilatori viso scelti tra i più adatti ed efficaci dalle consumatrici.

1)Braun face rasoio elettrico donna per viso

Un modello molto preciso indicato non solo per il viso ma anche per la zona bikini. Permette un make up impeccabile eliminando i peli del viso. Il design di piccole dimensioni permette di portarlo ovunque. Molto discreto, pratico ma anche versatile al tempo stesso.

2)Beurer HL 16 epilatore di precisione per il viso

Un epilatore per il viso compatto dotato di luce Led in grado di rimuovere anche i peli più fini. Molto preciso anche per i peli del naso e delle orecchie. Semplice e compatto con il cappuccio protettivo e la custodia portatile.

3)Philips H6393/00 satin compact plus

Un rifinitore per il viso e il corpo per ritocchi istantanei che rimuove i peli del corpo. Da usare anche come pinzetta per le sopracciglia. Molto compatto e portatile, indicato per il viso e anche altre zone.

