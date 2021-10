Enzo Paolo Turchi ha preso le difese di sua moglie Carmen Russo, che nella casa del GF Vip ha avuto un duro scontro con Katia Ricciarelli.

Enzo Paolo Turchi contro Katia Ricciarelli

I recentri battibecchi tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo nella casa del GF Vip hanno fatto storcere il naso a Enzo Paolo Turchi che, ovviamente ha preso le difese di sua moglie e si è scagliato contro la cantante lirica.

“Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata. Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario. Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. Vuole trionfare al GF Vip. E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen.

Ricordiamo che Carmen ha vinto un reality in Spagna”. I due avranno modo di affrontarsi faccia a faccia al GF Vip? Al momento sembra che il marito di Carmen Russo sia piuttosto impegnato tra il lavoro e la cura della loro bambina, Maria.

Enzo Paolo Turchi: la nostalgia della moglie

Il celebre coreografo ha espresso la sua nostalgia nei confronti di Carmen Russo, che dal 13 settembre scorso è all’interno della casa del reality show.

“Adesso mi manca tanto. Questa volta mi manca un po’ di più, non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme”, ha dichiarato il coreografo, compagno di una vita della showgirl.

Enzo Paolo Turchi: Carmen contro Katia

Nella casa del reality show sono state diverse le occasioni in cui Katia Ricciarelli ha finito per dirsene di tutti i colori con Carmen Russo. Le due riusciranno a trovare il modo di chiarire, prima della fine del programma?