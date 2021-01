Simpatico, divertente e talentuoso: ecco chi è Enrico Ianniello, l’attore casertano diventato famoso in tutta Italia grazie alla fiction Un passo dal cielo. Ma oltre a ciò, aveva fatto altre comparse in televisione e a teatro, per non parlare della sua carriera come scrittore.

Scopriamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita e sul suo lavoro.

Chi è Enrico Ianniello: vita e carriera

Classe 1970, Enrico Ianniello nasce a Caserta il 15 novembre sotto il segno dello Scorpione. Fin da piccolo, si interessa al teatro e alla recitazione, manifestando la sua passione e il suo talento. A 10 anni intrattiene la famiglia con imitazioni e scenette, verso i 15-16 anni inizia a cimentarsi nel teatro amatoriale.

Dopo aver conseguito il diploma all’ITIS di Caserta, Enrico si trasferisce a Firenze dove, ammesso, frequenta la Bottega Teatrale di Vittorio Gasmann.

Qui in questa nuova città entra in contatto con un mondo nuovo e diverso, ma quello che gli permetterà di arrivare al successo. Infatti, di lì a poco tempo, debutta in teatro e riscuote subito un certo clamore tra il pubblico. Ma solo nel 2005 riesce a debuttare al cinema, anche se inizialmente con una sola piccola parte nel film di Roberto Benigni La tigre e la neve.

Il successo vero e proprio lo ottiene con la televisione: nel 2011 entra a far parte del cast di una tra le fiction più amate dal pubblico italiano, Un passo dal cielo. Questa serie gli permette di farsi conoscere come attore e come persona e lo consolida come talento. Qui interpreta il ruolo del commissario Vincenzo Nappi che da Napoli si trasferisce nel Nord d’Italia e nonostante tutto, si riesce ad ambientare bene e a sentirsi a suo agio.

Il lavoro di scrittore

Enrico Ianniello, come già detto prima, non è solo attore di teatro e fiction, ma la sua più grande passione è la scrittura. Nel 2015 ha infatti pubblicato il suo primo romanzo dal titolo La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin per il quale ha anche ricevuto un premio importante, Premio Campiello Opera Prima. E poi nel 2019 ha pubblicato il suo secondo libro, dal titolo La compagnia delle illusioni.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore casertano Enrico Ianniello, come Lino Guanciale e Serena Iansiti (gli altri protagonisti de Il commissario Ricciardi), è proprio una persona riservata. Anche dal profilo Instagram, non si riesce a scoprire granché perché lui in primis non mostra molto. Anzi pubblica solo foto riguardanti i diversi set che sta girando al momento.

Sentimentalmente parlando, in passato, è stato legato ad una donna per molto tempo da cui ha avuto un figlio. Dal 2011 è invece impegnato con Gabriella, conosciuta sul set di Un passo dal cielo. Dove lei, essendo esperta cavallerizza, si occupava del cavallo di Terence Hill ma in quell’occasione venne richiesta anche come controfigura. Si può ben dire che Enrico deve molto alla celebre fiction Un passo dal cielo perché gli ha dato il successo vero e proprio e ha conosciuto l’amore.

Il commissario Ricciardi

Veniamo infine alla questione che ci interessa più attualmente: Enrico chi sarà all’interno del cast de Il commissario Ricciardi? Come potremo ben vedere da stasera su Rai uno, Ianniello interpreta il ruolo di Bruno Modo, l’unico medico di cui il Ricciardi, alias Lino Guanciale, si fida.