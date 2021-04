Tutto quello che c’è da sapere su Emanuele Vicorito: chi è il promettente giovane attore italiano che ha saputo conquistare il cuore di Adelaide De Martino, sorella del più famoso Stefano.

Emanuele Vicorito chi è

Emanuele Vicorito è un attore italiano di origine napoletana.

Nato nel 1989, ha iniziato giovanissimo la sua carriera, con un ruolo internazionale già nel 2005.

Ha preso parte a molte produzioni italiane di successo, che lo rendono, insieme ad altri, tra cui Edoardo Leo e Alessandro Sperduti, una delle promesse del mondo cinematografico italiano.

Conosciuto soprattutto per aver recitato in molte serie tv sul piccolo schermo, nell’aprile 2021 è divenuto famoso anche nel mondo del gossip, a causa della sua relazione con Adelaide De Martino, sorella dell’ex marito di Belen Rodriguez, Stefano.

Emanuele Vicorito chi è: carriera e principali successi

La sua carriera cinematografica inizia ufficialmente nel 2005, quando ottiene un ruolo da protagonista nel cortometraggio internazionale All the invisible children. Tra i registi ci sono molti nomi noti, tra cui quello di Ridley Scott.

Per otto anni, il suo percorso nel mondo della recitazione si ferma: ritorna sul grande schermo solamente nel 2013, con il film L’oro di Scampia diretto da Marco Pontecorvo.

Inizia, parallelamente anche la carriera per la tv e Vicorito prende parte alle serie tv Un posto al sole, La Squadra e soprattutto Gomorra, in cui interpreta il ruolo di ‘O Pop nella prima stagione e recita al fianco di Salvatore Esposito.

La sua interpretazione nel cortometraggio di Alessandro Capitani, Bellissima, lo ha consacrato come uno dei migliori attori emergenti. La produzione ha anche vinto il David di Donatello come miglior cortometraggio del 2016.

Negli anni successivi si è diviso ancora tra cinema e tv. È del 2016 la sua comparsa in Il sindaco pescatore, nel 2018 ha recitato nel film In viaggio con Adele di Alessandro Capitani. Tra i sui lavori più recenti spiccano la serie tv Mare Fuori di Carmine Elia e Il commissario Ricciardi di Alessandro D’Alatri nel 2021.

Emanuele Vicorito chi è: vita privata e curiosità

Nel corso della sua carriera nel mondo della recitazione, Vicorito ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il suo talento, tutti nel 2016. Ha vinto infatti i premi come miglior attore per Bellissima al Festival cinematografico Brevi d’Autore, al Gioiosa in Corto, al Roma Creativo Contest- Short Film Festival e al ValdarnoCinema Film Festival.

Nell’aprile 2021 il suo nome sale alla ribalta del gossip, associato a quello di Adelaide De Martino, sorella di Stefano. La ragazza ha infatti postato su Instagram una foto che la ritrae abbracciata all’attore Vicorito, rendendo così pubblica la loro relazione.

La De Martino è la sorella minore dell’ex marito di Belen Rodriguez. Classe 1994, è molto legata alla famiglia e al nipotino Santiago. Su Instagram è molto seguita, vanta infatti 118mila followers, con i quali condivide quotidianamente stralci di vita quotidiana.

Dal canto suo, Vicorito, è molto riservato pe quanto riguarda la sua vita privata. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 14mila followers, sono presenti solamente foto che lo ritraggono sui set cinematografici.