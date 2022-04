Elon Musk, nonostante sia un imprenditore di successo, ha una storia sentimentale un po’ complicata. Chi è quindi la moglie di Elon Musk? Al momento dovremmo rispondere nessuno, poiché non ha mai sposato la sua ultima fiamma, Grimes, e i due ora non stanno insieme.

Elon Musk ha però avuto diverse relazioni nel corso della sua vita.

Chi è la moglie di Elon Musk

La prima moglie

La prima moglie è la scrittrice canadese Justine Wilson, che ha incontrato mentre frequentava la Queen’s University. I due si sposano nel 2000 e hanno il primo figlio nel 2002, che muore a sole 10 settimane dalla nascita. Dopo la sua morte, i due decidono di usare la fecondazione in vitro e nascono i gemelli Xavier e Griffin nel 2004 e la tripletta Kai, Saxon e Damian nel 2006.

La coppia però divorzia nel 2008.

La seconda moglie di Elon Musk

Nello stesso anno Musk inizia a frequentare l’attrice inglese Talulah Riley. Si sposano in Scozia nel 2010, ma la loro relazione è molto turbolenta: divorziano nel 2012, per poi risposarsi nel 2013.

Nel 2014 Musk richiede un secondo divorzio, per poi ritirare la richiesta. Nel 2016 la coppia divorzia per l’ultima volta.

La compagna: Grimes

Dopo aver lasciato Talulah Riley frequenta per un breve periodo Amber Heard, che afferma di voler corteggiare dal 2012. I due però si lasciano dopo pochi mesi. Nel 2018 invece rivela di frequentare la musicista canadese Grimes. La cantante nel 2020 annuncia la nascita del loro primo figlio, inizialmente chiamato X Æ A-12, poi modificato in X AE A-XII Musk secondo le leggi della California, che non accettano caratteri non presenti nell’alfabeto inglese moderno.

Musk ha poi confermato che i due sono semi-separati, nel 2021, ma nello stesso anno nasce la loro seconda figlia con madre surrogata, chiamata Exa Dark Siderael Musk, e con il soprannome Y. Pochi giorni dopo la nascita della bambina, nel dicembre 2021, la cantante Grimes dichiara che si sono lasciati di nuovo, ma che Musk rimane il suo migliore amico e amore della sua vita.