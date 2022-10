La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele, tanto che hanno deciso di condividere sui social la prima foto di coppia. I due piccioncini sono a Madrid e appaiono parecchio affiatati.

Elodie e Andrea Iannone: prima foto di coppia

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più. I due sono a Madrid e, questa volta, non è stato un settimanale di cronaca rosa a pizzicarli insieme. La cantante e il pilota di Moto GP hanno condiviso sui social la prima foto di coppia. Un modo per urlare al mondo che la loro relazione sta andando alla grande? Molto probabilmente sì.

Elodie e Andrea Iannone a Madrid

Nella prima foto di coppia, Elodie e Andrea appaiono felici all’interno di un locale di Madrid.

Iannone abbraccia la nuova fidanzata e gli stampa un bacio in testa. La cantante fissa la fotocamera e appare piuttosto serena. Dopo la cena, i due si sono spostati in un locale, dove hanno proseguito la serata in compagnia di un amico del pilota di Moto GP.

Le prime parole di Elodie su Andrea

Qualche settimana fa, ospite di Verissimo, Elodie ha parlato così della relazione con Iannone:

“Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, lui mi piace. Ma stiamo insieme da un mese, è presto. Lui è un bravo corteggiatore”.

Considerando che Elodie aveva più volte dichiarato che il suo amore per Marracash non sarebbe mai finito, la domanda sorge spontanea: Andrea le ha fatto dimenticare il rapper? Probabilmente sì, anche se il loro rapporto “esiste ancora, ma non è una relazione come la si intende là fuori“.