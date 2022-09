Elodie difende una coppia d’anziani: i dettagli

Elodie ha rivelato di aver assistito a un atto di bullismo difronte al quale non sarebbe riuscita a trattenersi.

Elodie: il bullismo

Nella sua ultima intima intervista a Vanity Fair, Elodie ha dichiarato di non poter sopportare il bullismo. A tal proposito la cantante ha dichiarato di aver difeso una coppia di anziani da un gruppo di bulli che aveva sbarrato loro la strada: “Sono bulla coi bulli.

A Milano, poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: Ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni? Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”.

Elodie e Iannone

Nelle ultime ore Iannone è finita al centro del gossip per la sua presunta liaison con Andrea Iannone.

La cantante ha svelato che il pilota le piacerebbe e ha ammesso:

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne. Cò che mi conquista sempre è la fragilità. Per quanto, in piena contraddizione, mi facciano impazzire i coatti come me, eleganti nella fisicità ma che poi ti strizzano mettendoti un braccio intorno al collo.

Il coatto è verità. E quando vedo la verità divento pazza. Andrea è un ragazzo divertente, che mi fa ridere. E sì, è coatto”.