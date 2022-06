Scopriamo la storia di Elizabeth Barret Browning, poeta inglese deceduta a Firenze il 29 giugno 1861.

Chi era Elizabeth Barrett Browning

Elisabeth Barrett nasce a Durham il 6 marzo 1806 ed è stata una poetessa inglese. Vive un’infanzia che può essere definita privilegiata in una famiglia molto numerosa.

Cresce insieme ai suoi 11 fratelli e il padre, ricco proprietario di piantagioni di zucchero in Giamaica.

Durante i primi anni della sua adolescenza dedica molto tempo alla lettura divorando classici come Shakespeare, Dante o Milton e a soli 12 anni sperimenta il suo primo poema epico. Dalla passione per i classici nasce anche la sua passione per la scrittura, che diventerà il suo unico pensiero.

I primi anni di Elizabeth Barrett Browning

I Barrett iniziano poi una serie di traslochi che si concludono con il trasferimento definitivo a Londra. Qui pubblica la sua raccolta dal titolo “The Seraphim and Other Poems” che però rimane senza seguito per diversi anni. In questo periodo Elizabeth viene infatti colpita da gravi problemi di salute che la costringono a ritirarsi ad una vita tranquilla.

Torna a pubblicare nel 1844 facendo uscire “Poems” diventando così una delle scrittrici più discusse del momento.

In questi anni ottiene i complimenti anche del poeta Robert Browning che dimostra grandissimo apprezzamento. L’anno successivo i due celebrano le loro nozze segretamente e si trasferiscono a Firenze mettendo al mondo Pen.

Poesie di Elizabeth Barrett Browning

In questi anni pubblica “Sonnets from the Portuguese”, “Casa Guidi Windows”, “Aurora Leigh” e “Poems before Congress”. Durante il periodo italiano si dimostra grande sostenitrice di Camillo Benso di Cavour rattristandosi molto una volta morto.

Le sue raccolte di poesie, nello specifico “Sonnets from the Portuguese” vengono scritte in blank verse, un sistema poetico molto usato nella poesia inglese. Il contenuto delle sue poesie è spesso dedicato all’amore della sua vita, Robert, e riporta l’amore inteso come libero e romantico.