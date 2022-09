Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non si nascondono più: le prime foto di coppia piacciono ai fan.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, anche se non hanno ancora confermato il chiacchiericcio su di loro, non si nascondono più. I due sono stati pizzicati a Milano e, invece che fuggire dai paparazzi come qualche settimana fa, hanno sorriso e si sono lasciati immortalare.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non si nascondono più

Il settimanale Chi ha pizzicato ancora una volta Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Questa volta, però, i due non sono fuggiti alla vista dei paparazzi, ma si sono prestati ai flash. L’ex moglie di Flavio Briatore e il nuovo compagno sono apparsi piuttosto affiatati e la rivista di Alfonso Signorini ha ricostruito le loro giornate milanesi.

Elisabetta e Giulio: una storia agli albori

Elisabetta e Giulio sono stati pizzicati a Milano in due momenti diversi della giornata, prima di giorno e poi di sera. Passeggiano uno accanto all’altra sotto la pioggia, poi si fermano e Fratini scatta alcune foto alla Gregoraci. In un secondo momento, la showgirl si ripara dalla pioggia con la sua borsetta e poi entra da sola in casa del suo uomo. A quanto pare, Giulio le ha già lasciato le chiavi della sua dimora.

Insieme di giorno e di sera: Elisabetta e Giulio in love

Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, Elisabetta e Giulio sono una coppia dall’inizio dell’estate. Pertanto, non è strano vederli insieme anche durante la settimana della moda milanese. Non solo di giorno, i due sono uno accanto all’altra anche la sera, prima a cena e poi in discoteca. Al momento, è bene sottolinearlo, né la Gregoraci e né tantomeno Fratini hanno confermato o smentito la love story.