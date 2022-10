Eliana Michelazzo si è detta pronta ad incontrare Pamela Prati. L’ex agente dei Vip sostiene di avere le prove che dimostrano che anche lei è stata una vittima del Caso Mark Caltagirone. Il face to face avverrà nella casa del GF?

Intervistata dal settimanale Chi, Eliana Michelazzo è tornata a parlare del Caso Mark Caltagirone e del suo rapporto con Pamela Prati. L’ex agente dei Vip sostiene di avere le prove che dimostrano che anche lei è stata vittima di truffa. Se così fosse, l’ex primadonna del Bagaglino sarebbe pronta a riabbracciarla. Eliana ha dichiarato:

La Michelazzo è disposta ad incontrare la Prati per abbracciarla e, forse, riprendere in mano la loro amicizia. Ha proseguito:

“Siamo entrambe vittime dello stesso sistema. Noi due siamo state vittime di un gioco al massacro che non siamo riuscite a fermare in tempo. Dobbiamo ammetterlo: siamo state bugiarde e dovevamo fermarci. Ma non eravamo lucide. Ci vogliono anni e anni di cure per capire, con l’aiuto di uno psicologo, dove volevamo arrivare. Non la sento da più di due anni. Mi ha bloccato ovunque e non ho più avuto modo di parlarle. Se oggi mi vedesse dinanzi ai suoi occhi, ripensando a quanto di bello abbiamo vissuto – perché non c’è stato solo il caso Mark Caltagirone – se ricordasse i bei momenti, potremmo ritrovarci”.