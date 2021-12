Elettra Lamorghini si è espressa sul tema del matrimonio e ha svelato cosa le sarebbe stato detto in famiglia dopo le sue nozze con Dj Afrojack.

Elettra Lamborghini: il matrimonio

Elettra Lamborghini è più felice che mai accanto a Dj Afrojack e ha svelato cosa per lei conterebbe davvero nel matrimonio: “Ci vuole rispetto per l’altro”, ha dichiarato, e ha anche ammesso che nella sua famiglia sarebbe data massima importanza al matrimonio: “A casa c’è grande rispetto per il matrimonio, non ti sposi per farti le corna.

Come fanno tanti che vedo”, ha sottolineato l’ereditiera, che oggi insieme al marito fa la spola tra l’Etalia e l’Olanda.

Elettra Lamborghini e Nick Van De Wall: l’amore

Elettra Lamborghini e il Dj Olandese si sono conosciuti nel 2019 all’Home Festival di Treviso e tra i due è presto scoccata la scintilla. Nel 2020 le loro nozze si sono svolte con una lussuosa cerimonia sul lago di Como e, almeno per il momento, l’ereditiera ha dichiarato che non le interesserebbe avere un figlio.

“Non devo farlo perché sono sposata, ma credo a quel punto la vita cambi. Ho ancora tanti sogni, ma per come sono fatta io penso sia ancora presto: vorrei rendere la vita mio figlio il più semplice possibile, quindi per ora aspettiamo”, ha dichiarato l’ereditiera, che non ha comunque nascosto che le piacerebbe avere un bambino.

Elettra Lamborghini e Dj Afrojack: la quarantena

Elettra Lamborghini e suo marito hanno trascorso insieme il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus in una lussuosa villa di proprietà dell’ereditiera.

I due hanno occupato il tempo perfezionando i dettagli e i preparativi delle loro nozze, che si sono svolte proprio nel 2020. Oggi la coppia viaggia molto per motivi di lavoro ma Elettra Lamborghini ha assicurato che prima o poi lei e suo marito metteranno radici in Italia o in Olanda.