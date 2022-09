Elenoire Ferruzzi ha fatto alcune confessioni inaspettate sulla sua storia, dal bullismo fino alla decisione di compiere il suo percorso di transizione.

Elenoire Ferruzzi: le confessioni

Elenoire Ferruzzi è approdata al GF Vip e ha sollevato un turbine di curiosità con alcune storie legate alla sua vita privata.

L’icona LGBT ha rivelato anzitutto di aver sofferto il bullismo e i pregiudizi della società e ha confessato di essere riuscita a superarli grazie all’amore della sua famiglia (e in particolare dell’adorata madre) che l’ha aiutata a esprimere se stessa e essere libera di essere ciò che voleva. Quanto al suo rapporto con i bulli la Ferruzzi ha confessato di essere riuscita a perdonarli e ha anche rivelato: “Con qualcuno ci ho anche fatto l’amore.

Non mi aveva riconosciuta: del resto io sono cambiata molto! Tanto che, quando gli rivelai la mia identità, rimase a bocca aperta e mi disse: ‘Ti chiedo scusa per tutto il male che ti ho fatto. Ai tempi io non avevo i mezzi per capire’. Una vera rivincita”.

Una volta approdata al reality show condotto da Alfonso Signorini, Elenoire Ferruzzi ha anche svelato alcuni segreti dietro al suo look e in particolare al motivo per cui ha deciso di portare le sue unghie lunghissime.

Quanto alla chirurgia plastica ha affermato: “L’esagerazione è negli occhi di chi guarda. Per me questo corpo è arte”.