Scopriamo la storia di Elenoire Casalegno, nota presentatrice televisiva italiana, dagli esordi al grande successo.

Chi è Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno, nata a Savona il 28 maggio 1976, è una conduttrice televisiva italiana. Cresce con la famiglia nella città ligure facendosi conoscere al pubblico da giovanissima per la sua relazione con Vittorio Sgarbi, il noto critico d’arte.

All’età di diciotto anni si trasferisce a Ravenna e lì partecipa al concorso “Look of the year” riuscendo a farsi notare.

Debutta infatti in tv nello stesso anno conducendo il programma “Jammin” in onda su Italia 1. Ripete l’esperienza per i tre anni successivi e ottiene il ruolo di presentatrice anche per “Festivalbar”, uno dei concorsi canori più famosi della penisola. Sulla stessa emittente presenta per due anni “Pressing” insieme a Raimondo Vianello e “Scherzi a parte” insieme a Massimo Lopez e Lello Arena.

L’esordio di Elenoire Casalegno

Nel 1999 entra a far parte del cast di “S.P.Q.R” e torna a presentare programmi musicali come “Tribe” e “Super”. Nel frattempo si inserisce anche in Radio 101 e ottiene la conduzione del programma “Mondiale sera” in occasione dei mondiali di calcio del 2002.

Casalegno debutta anche a teatro con la commedia “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” nelle stagioni dal 2003 al 2005. Due anni dopo prende parte insieme a Corrado Tedeschi al programma dedicato a Mina, “Buon compleanno estate”.

Dal 2008 viene spesso invitata al programma “Verissimo” per parlare di sè stessa, non solo a livello lavorativo, ma anche personale.

Elenoire Casalegno tra tv e vita privata

L’attrice infatti, in quegli anni, oltre a frequentare il mondo dello spettacolo si dedica insieme al compagno Omar Pedrini alla produzione di vini e al ruolo di madre. Si occupa infatti di cresce Swami, la figlia nata dalla precedente relazione con DJ Ringo. Dopo la relazione con il cantante, nel 2014 si sposa con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4.

La loro storia finisce dopo tre anni e Elenoire torna a dedicarsi al lavoro con un progetto dopo l’altro. Lavora come inviata del programma televisivo “Mistero”, conduce il programma di cucina “Il pranzo della domenica” e conduce un programma radiofonico. Dal 2019 al 2020 conduce “Vite da copertina” su TV8.