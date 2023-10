Grande paura per Elenoire Casalegno, che è stata aggredita in strada a Milano, in pieno centro.

Grande paura per Elenoire Casalegno, che è stata aggredita in strada a Milano, in pieno centro. La conduttrice ha deciso di sfogarsi e raccontare quello che ha vissuto su Instagram, lanciando anche un appello a Beppe Sala, sindaco della città, che è ormai diventata invivibile.

Elenoire Casalegno aggredita a Milano: il racconto su Instagram

Elenoire Casalegno ha deciso di sfogarsi su Instagram, raccontando di essere stata aggredita in pieno centro a Milano, da uno sconosciuto. “Questa città è diventata invivibile” ha dichiarato la conduttrice, che ha anche voluto lanciare un appello a Beppe Sala, sindaco della città, per riportare l’attenzione sul tema della sicurezza. “Sono stata inseguita e aggredita da uno squilibrato in centro a Milano” ha raccontato la Casalegno. La conduttrice ha voluto riportare l’attenzione su un argomento di cui si è parlato spesso, che purtroppo sta diventando sempre più attuale. La sicurezza a Milano è spesso al centro dei dibattiti. Lo scorso anno anche Chiara Ferragni aveva lanciato un appello al sindaco, dopo essersi definita “angosciata e amareggiata” per gli episodi di violenza in città. Ora anche Elenoire Casalegno ne ha voluto parlare, dopo aver vissuto una brutta esperienza proprio sulla sua pelle. Visibilmente provata e anche tanto arrabbiata, la conduttrice ha deciso di sfogarsi sulle sue storie di Instagram, in modo da parlare apertamente e pubblicamente di quanto accaduto, lanciando anche un appello al primo cittadino. “Questa mattina alle 11, in Corso di Porta Nuova, in centro, nel cuore di Milano, a Brera, sono stata inseguita e aggredita da uno squilibrato. Lo definisco così perché non saprei quale altro termine utilizzare. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere” ha raccontato Elenoire Casalegno.

Elenoire Casalegno e l’appello al sindaco di Milano: “Una città invivibile, c’è da avere paura”

Elenoire Casalegno non usa mezzi termini per definire la città di Milano e quello che sta succedendo. “Capisco che le necessità di una città siano molteplici, assolutamente, ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile. C’è da aver paura” ha spiegato la conduttrice televisiva, mostrando una certa rabbia e tanto risentimento per quanto accaduto. Elenoire Casalegno ha deciso di taggare il sindaco di Milano nelle sue storie, in modo da fargliele vedere e di far capire che il messaggio è per lui, nella speranza che si riesca a mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini. “Si parla di periferie: ma quali periferie? A Milano c’è paura di andare in centro, di passeggiare in centro in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così. La priorità è la sicurezza” ha aggiunto la donna, condividendo il pensiero di moltissime persone che vivono a Milano e che iniziano ad avere davvero paura di circolare, anche in pieno centro.

