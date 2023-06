Il mondo delle drag queen ha conquistato anche l’Italia, così tanto da averci costruito sopra un reality interamente dedicato. A vincere Drag Race Italia è stata la drag queen Elecktra Bionic, piemontese doc di Torino. Chi è e che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme!

Elecktra Bionic: chi è la drag queen prima vincitrice di Drag Race Italia

Elecktra Bionic, al secolo Mattia Di Renzo, è nata il 16 maggio 1994 a Torino sotto il segno del Toro e attualmente ha 29 anni.

Il suo nome ha fatto il giro d’Italia dopo la sua partecipazione alla prima stagione di Drag Race Italia, di cui è anche vincitrice. La sua carriera da Drag Queen comincia nel 2012, anno in cui comincia a esibirsi soprattutto nei locali di Torino. Otto anni dopo, nel 2020, Elecktra Bionic vince il premio beauty Queen Piemonte, un noto concorso di bellezza dedicato esclusivamente al mondo delle Drag Queen.

Da sempre appassionata di trucco, di ballo e di moda, Elecktra Bionic non ha mai smesso di portare avanti il sogno e anzi, ha continuato ad ampliarlo. La giovane drag ha sempre sostenuto di essersi ispirata a top model come Naomi Campbell e dive come Dita Von Tess, di cui ha sempre ammirato l’incredibile femminilità e sensualità. La Drag Queen di Mattia Di Renzo vuole diffondere la libertà di essere sé stessi e del sentirsi liberi. I suoi spettacoli, dice Elecktra Bionic «cercano di sensibilizzare su tematiche come l’omofobia, la violenza sulle donne e il razzismo».

I temi sono a Bionic particolarmente cari anche per un episodio subito personalmente. Era infatti il 2018 quando la vincitrice di Drag Race Italia ha subito una violenta aggressione omofoba, avvenuta al termine di una serata in compagnia di un amico in uno storico locale del capoluogo piemontese. Alcuni ragazzi francesi l’avrebbero infatti colpito ma Mattia Di Renzo sarebbe riuscito a difendersi facendoli poi scappare.

Elecktra Bionic è attivissima anche sui social media. Il suo profilo Instagram (@eleckra_bionic) è infatti seguito da 81.300 follower, per un totale di 173 post pubblicati.

Ormai diventata un personaggio pubblico a tutti gli effetti, Elecktra Bionic ha partecipato anche ad altri programmi televisivi, come quello condotto da Alessandro Borghese, Celebrity Chef, in cui si è impegnata a realizzare un menù da zero proponendolo ai tre giudici del programma.

La nota Drag Queen, però, ha ammesso di avere un sogno molto grande, ossia quello di partecipare al Grande Fratello.

Elecktra Bionic: la vita privata della drag queen prima vincitrice di Drag Race Italia

Sulla vita privata di Elecktra Bionic non si hanno molte informazioni. Pur essendo un personaggio molto noto al mondo dello spettacolo, la vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia, è comunque molto riservata, soprattutto se si tratta di dettagli intimi e di privacy. Bionic, però, ha sempre dichiarato di essere a favore delle adozioni alle coppie omosessuali e nella vita ha proprio il sogno di adottare un bambino. Non sappiamo se al momento sia single o abbia invece qualcuno che le fa battere il cuore.