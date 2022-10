Baby K torna con un nuovo singolo: si chiama Easy ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdi 7 ottobre 2022.

Dopo il successo di Bolero con Mika, Baby K lancia un nuovo pezzo che parla dell’amore e delle sue iniziali difficoltà.

Easy di Baby K: il testo della canzone

(Baby K)

E mi sfiori nella notte nera

Come un abito da sera

Parli sottovoce

Cosa sai di me

Ridi ma mi conosci appena

Lasci l’ultima parola sospesa

E mi baci un po’ più forte

Una strobo mi confonde

Con te so solo andare di corsa

Che poi non ha senso a volte

Chiudere le porte

Schivare queste gocce di pioggia

Baby, siamo io e te

Io e te

Sei come una ventata di aria fresca

Baby, è cosi facile

Easy

Siamo nel viaggio, ormai siamo partiti, eh, ehi

La-la-la

La-la-la

Sei come una ventata di aria fresca

Baby

La-la-la

Easy

Siamo nel viaggio, ormai siamo partiti, eh, ehi

Tu sei una canzone nel silenzio

Per ballare sopra il tempo perso

Niente più domani, solo adesso

Ancora, ancora

E dimmi se

Questa notte ti scende in gola

Dimmi che

Poi per caso ci si innamora

Non ha senso a volte

Chiudere le porte

E schivare queste gocce di pioggia

Baby, siamo io e te

Io e te

Sei come una ventata di aria fresca

Baby, è cosi facile

Easy

Siamo nel viaggio, ormai siamo partiti, eh, ehi

La-la-la

La-la-la

Sei come una ventata di aria fresca

Baby

La-la-la

Easy

Siamo nel viaggio, ormai siamo partiti

Forse vuoi una diva a cui non bastano rose

Che di questa vita ama solo le cose

Io che per amore ho sempre fatto la guerra

Tu sei come l’aria su una strada deserta

Baby

La-la-la

La-la-la

Sei come una ventata di aria fresca

Baby

La-la-la

Easy

Siamo nel viaggio, ormai siamo partiti, eh, ehi

La-la-la

La-la-la

La-la-la

Easy

Easy: il significato della canzone

Basta una lettura molto rapida del testo per accorgersi che Easy, il nuovo singolo di Baby K, parla d’amore. Le parole vogliono raccontare la storia di un innamoramento, insieme alla sue difficoltà, alle sue ansie e alle sue paranoie. Nonostante le iniziali incomprensioni e le insicurezze che spesso invadono l’inizio di una relazione, basta uno sguardo, una goccia di pioggia che cade lenta sul viso o la consapevolezza che insieme si può viaggiare, a confermare che l’amore sa essere più forte di qualsiasi cosa.

“Siamo io e te, viviamocela, se il viaggio è cominciato, allora viaggiamo” – perchè innamorarsi è difficile, è vero, ma quando si decide di buttarsi in un nuovo viaggio, diventa anche la sensazione più pura e profonda del mondo.

La stessa Baby K ha voluto dire la sua sul suo nuovo pezzo:

Sento molto vicino questo brano perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato. Credo sia importante dunque affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero.

Easy è disponibile su tutte le piattaforme di ascolto streaming a partire da venerdì 7 ottobre 2022 ed è pronto a fare volare in alto l’amore.