La perfomance dell’artista Drusilla Foer sul palco del teatro Ariston nella 72esima edizione del Festival di Sanremo ha stupito tutti. L’attrice ha saputo catturare l’attenzione del pubblico da casa, con grazia, eleganza ed un pizzico di ironia e arguzia che da sempre sono il suo marchio di fabbrica.

Proprio da qui è partito l’intervento del direttore di Rai 1 Stefano Coletta che, nel corso della conferenza stampa ha dichiarato che, proprio per Drusilla, starebbe immaginando una trasmissione in seconda serata.

Drusilla Foer Coletta, “Le darei una seconda serata”

Il direttore di Rai 1, proprio a tale proposito ha esposto quella che sarebbe la sua idea sul futuro dell’attrice in Rai: “L’ho chiamata arrivato a Rai1, e ha fatto parte di un programma in seconda serata con Nunzia De Girolamo, ci pensavo proprio ieri mentre la vedevo sul palco, le darei una seconda serata, ma sono davvero risposte epidermiche”.

“Penso potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza”

Riguardo dunque all’eventualità di dare a Drusilla Foer una trasmissione in seconda serata ha spiegato: “Penso che potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza“, continua e aggiunge: “Drusilla ha un portato di raffinatezza, intelligenza e di grande grande ironia che sono registri che servono in una tv generalista“.

Maria Chiara Giannetta su Drusilla: “Per me è stata una grande”

Anche Maria Chiara Giannetta, tra le cinque co-conduttrici del Festival di Sanremo, si è complimentata con Drusilla Foer dichiarando: “Per me è stata una grande e Amadeus vedrà quello che visto quella sera ai Soliti Ignoti, dopo aver visto la forza di Drusilla ieri sera che è stata fantastica, mi sono chiesta come verbalizzo quello che sento”.

Ha infine aggiunto: “Sono contenta anche delle scelte che Amadeus ha fatto per le altre donne, perché siamo tutte diverse e straordinarie in quello che facciamo e io sono la più piccola ho scoperto dopo e come tale, come i piccoli voglio divertirmi”.