Il look di Drusilla Foer alla conferenza stampa di Sanremo

Si è appena tenuta la conferenza stampa giornaliera per commentare la seconda puntata della 72esima edizione del Festival di Sanremo e introdurre quella che si terrà stasera, presentando anche la co-conduttrice che affiancherà Amadeus durante la terza serata della kermesse.

Il look di Drusilla Foer durante la conferenza stampa di Sanremo

Stiamo parlando ovviamente dell’attesissima Drusilla Foer, che è apparsa seduta accanto al direttore artistico in un tanto semplice quanto raffinato look total black con dolcevita in raso legato dietro il collo e occhiali da vista squadrati sopra un make up leggerissimo, con una semplice linea di eyeliner che andava ad esaltare i bellissimi occhi chiari della performer.

Amadeus l’ha presentata alla sala stampa definendola “speciale, intelligente e molto amata” e in particolare ha capito quest’ultimo punto grazie anche all’accoglienza entusiasta del pubblico all’annuncio di Drusilla sul palco del Festival.

Niente grandi griffe per Drusilla

Al contrario delle colleghe che l’hanno preceduta sul palco dell’Ariston, sembra che Drusilla non vestirà grandi griffe, ma solo due abiti fatti apposta per lei e definiti “made in Florence”.

Non poteva essere altrimenti considerando che se sul palco il suo alter ego è una nobildonna toscana, l’attore e cantante che la rappresenta, ovvero Gianluca Gori, è fiorentino. Per la precisione, a cucire gli abiti per Drusilla è la sua fidata sarta fiorentina: Rina Milano.