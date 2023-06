The Idol è una serie tv con Lily Depp, figlia del famoso attore Johnny Depp. Una serie tv targata HBO che parla di musica e che sicuramente conquisterà gli spettatori. Scopriamo insieme dove vederla.

Dove vedere The Idol in Italia: la nuova serie con Lily Depp

The Idol è una nuova serie tv targata HBO e firmata da Sam Levinson, ideatore di un cult per la Generazione Z, ovvero Euphoria. È una storia che ha come sfondo il mondo della musica e della discografia. La serie tv The Idol è disponibile in lingua originale e con i sottotitoli in italiano in simultanea con la messa in onda negli Stati Uniti, ovvero dalle 04.00 del 5 giugno 2023, su Sky Atlantic e su NOW. La stessa versione viene riproposta il lunedì sera, alle 23.00, mentre le puntate doppiate andranno in onda da lunedì 12 giugno, alle 22.00. La prima stagione è formata da sei episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Sia HBO che Sky in Italia li mandano in onda uno a settimana. Il finale di stagione andrà in onda il 9 luglio e il 17 luglio nella versione doppiata. La serie tv è stata girata a Los Angeles. Tra le location c’è anche il SoFi Stadium di Inglewood, durante alcuni concerti di The Weeknd. Nel cast della serie è presente anche Lily Depp, la figlia del famoso attore Johnny Depp.

The Idol: la trama e il cast

La serie tv inizia con la protagonista Jocelyn, interpretata da Lily Rose Depp, decisa a tornare sulla scena della musica pop mondiale dopo aver interrotto il suo tour precedente a causa di un crollo nervoso dovuto alla scomparsa della madre. Jocelyn sta lavorando al nuovo album con il suo staff, ma la giovane cantante non sembra essere convinta di quello che sta facendo. A confermarle che la direzione presa potrebbe non essere quella che sta realmente cercando è l’incontro con Tedros, proprietario di un club a Los Angeles, ma anche a capo di una setta misteriosa. I due entrano subito in sintonia. La coppia protagonista della serie tv è formata da Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, e da Abel Tesfaye, noto nel mondo della musica internazionale con lo pseudonimo di The Weeknd. Tesfaye è anche co-creatore della serie, con Sam Levinson e Reza Faim.

Il cast completo della serie e i personaggi sono: