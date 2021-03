Cos’è e come si effettua la doppia detersione coreana, il nuovo trend per la skincare che proviene dall’Oriente.

Doppia detersione coreana: cos’è

Come la skincare coreana e il nuovo trend delle ice nails, sono numerose le tecniche di bellezza che provengono dall’Asia Orienta.

Uno dei passaggi fondamentali della skincare coreana è la doppia detersione per il viso, un metodo innovativo e green per curare la propria pelle.

Si tratta di utilizzare due fasi nella detersione del derma del viso: durante la prima fase si utilizzerà un detergente oleoso. Quest’ultimo agisce per affinità sulla pelle, eliminando in profondità tracce di sebo in eccesso, make up ma anche le particelle di smog e inquinamento che si sono accumulate nei pori.

Il primo step è da effettuare su pelle asciutta. In seguito si dovrà lavare via il detergente oleoso accuratamente, per poi passare al secondo step.

Il detergente da usare successivamente è un prodotto di tipo schiumogeno, c prodotto di tipo schiumogeno he agisce invece per contrasto e rimuove le particelle di sporco che hanno base secca come la pelle morta e le polveri. Tutti i passaggi della doppia detersione coreana sono da effettuare senza l’uso di dischetti struccanti o panni, ma solamente massaggiando in modo circolare con le mani e soffermandosi sugli occhi e sui punti con maggior presenza di trucco.

La doppia detersione si può effettuare sia di mattina sia di sera, ma è indispensabile introdurla nella skincare serale in modo da eliminare tutte le impurità che si sono accumulate sul viso durante il giorno.

I benefici della doppia detersione

La doppia detersione coreana è adatta ad ogni tipo di pelle, basterà scegliere i prodotti adatti al proprio derma: grasso, secco o misto. Inoltre è necessario prestare attenzione a ciò che la pelle ci ‘comunica’. Se si sente tirare allora si potrà utilizzare per un po’ di tempo solo il detergente oleoso. Al contrario se la pelle risulta troppo grassa e lucente allora si potrà optare per qualche giorno solo con il detergente schiumogeno.

I benefici dell’uso di questo tipo di detersione sono molteplici. Innanzitutto si ha una maggiore sostenibilità a livello ambientale, azzerando l’uso dei dischetti struccanti. In secondo luogo, l’utilizzo di una detersione profonda e accurata avrà grandi vantaggi per la pelle, che risulterà più pulita e idratata e svilupperà meno impurità.