Don’t look up: la trasformazione degli attori per l’ultimo film di Netflix

Tutti l’hanno visto e ne parlano: il film del momento si trova su Netflix, ed è Don’t look up. La pellicola ha subito conquistato il suo pubblico grazie a tre elementi: il cast stellare, le ambientazioni mozzafiato e la trama apocalittica.

Non solo: i fan del prodotto Netflix sono rimasti sconvolti anche dai cambi di look delle loro star preferite. Infatti in Don’t look up la trasformazione degli attori e del loro solito aspetto hanno suscitato grande interesse e curiosità negli interessati.

Don’t look up: la trasformazione dei protagonisti

Fin dal trailer del film i fan erano rimasti sconvolti dal cambio di look delle star coinvolte. Fra gli aspetti migliori di Don’t look up c’è la trasformazione degli attori: il trucco e le acconciature hanno sconvolto la nostra immagine di loro, contribuendo alla creazione dell’atmosfera surreale del film.

La storia presenta infatti una trama apocalittica: due astronomi cercano di avvertire il mondo dell’arrivo di una cometa che distruggerà la terra. I due scienziati sono interpretati da Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence, entrambi lontani dallo stile che di solito associamo a loro.

A partire da Di Caprio: l’attore americano ha un aspetto del tutto insolito in Don’t look up. Bastano un paio di occhiali e una barba non troppo curata per renderlo strano ai nostri occhi. Al posto della solita eleganza che lo contraddistingue, nel film lo vediamo indossare capi più semplici e anonimi. Decisamente più evidente è il cambiamento di Jennifer Lawrence, che qui sfoggia un look lontano anni luce dal suo stile reale. I capelli biondi e mossi che la definiscono sono qui lisci, con la frangetta e di un rosso intenso. Un altro fattore che contribuisce al suo cambiamento è il make up dalle linee forti e l’utilizzo di piercing.

Il look degli altri attori

Fra i grandi nomi del cast è presente anche quello di Meryl Streep. L’icona cinematografica interpreta qui il presidente degli Stati Uniti d’America. Elegante come suo solito e sempre raffinata, qui sfoggia un taglio di capelli lungo e pieno di boccoli, lontano dalle solite acconciature raccolte con cui la vediamo sui red carpet. Nel cast di Don’t look up non mancano membri del cast anche più giovani. Fra questi spicca sicuramente Timothée Chalamet, la giovane star cinematografica che quest’anno ha ottenuto ottimi successi al botteghino.

Nel film di Netflix sfoggia il suo caratteristico taglio di capelli sbarazzino, abbinato però ad un cappellino che sembra cambiarne completamente i lineamenti. Il look è poi completato da un abbigliamento semplice e quasi sciatto, che rispecchia bene l’atmosfera apocalittica che permea il film. Fra i membri del cast ci sono anche Cate Blanchett, che con un trucco ben costruito sembra quasi irriconoscibile, e Ariana Grande. La cantante mantiene il suo solito stile, tornando però ad un colore più scuro di capelli, che riprende il colore che usava all’inizio della sua carriera.