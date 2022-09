Donato De Caprio, salumiere napoletano diventato una star su TikTok, si è licenziato. Con un video condiviso sui social ha annunciato che il rapporto di lavoro con il negozio Ai Monti Lattari si conclude dopo ben 21 anni di onorato servizio.

Il salumiere più famoso di TikTok, colui che chiama “smollicati” i suoi fan, si è licenziato. Stiamo parlando di Donato De Caprio, che da ben 21 anni lavorava presso il negozio di alimentari Ai Monti Lattari, in via Pignasecca, nel centro di Napoli. L’uomo, con un video, ha annunciato che il rapporto con il suo datore è terminato. Nessuna lite, ma un semplice bisogno di cambiare.

Donato, con un video condiviso su TikTok, ha dichiarato:

“Tanti di voi venite, ma non mi trovate, in tanti volete sapere i miei turni di lavoro, ma volevo comunicarvi che mi sono licenziato, finisce il mio rapporto di lavoro, non ritornerò più. Il rapporto di amicizia rimane sempre, ma il percorso di lavoro cambia”.