L’ottava puntata di Don Matteo 13 andrà in onda il 19 maggio e le anticipazioni stanno già spopolando. L’episodio si intitola Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? e come sempre sarà alle 21.10 su Rai1.

Ci saranno grandi ritorni e un delitto che colpisce da vicino i nostri protagonisti. Ma scopriamo le anticipazioni dell’ottava puntata di Don Matteo 13.

Don Matteo 13: le anticipazioni dell’ottava puntata

Nell’ottava puntata ci sarà un grande ritorno: torna Flavio Insinna nei panni del Colonello Anceschi, per far visita a Valentina. Nonostante i grandi cambiamenti che stanno investendo la serie, in fondo, le facce conosciute fanno sempre effetto.

Negli episodi precedenti

Dopo la settimana di pausa data dall’Eurovision Song Contest 2022, i fan di Don Matteo hanno ottenuto un doppio episodio settimanale con la serie. La settima puntata infatti è andata in onda il martedì, mentre l’ottava sarà in onda nel giorno solito in cui viene programmata la serie, il giovedì.

Nella settima puntata la relazione tra Nardi e Valentina è diventata ufficiale, ma sono sorti anche i primi problemi. Nardi sente la differenza di età tra lui e la ragazza, piena di energia, e si è rivolto ad Anna per dei consigli. La donna sembra intenzionata a non aiutarlo, ma anzi mettersi fra i due e riconquistare l’amato.

Le anticipazioni

A Spoleto c’è un tentato omicidio, ma questa volta l’omicidio ha subito una sospettata, ovvero Caterina, la madre di Federico. Le indagini trovano un legame tra la donna e la vittima, che si conoscevano durante l’adolescenza. In quel periodo una tragedia l’aveva segnata, ma questo la lega al caso. Caterina però si professa innocente. Don Massimo inizia subito ad indagare, visto che Federico, che al momento vive in canonica, non crede alla sua innocenza.

A Spoleto nei frattempo ritorna anche il Colonnello Anceschi per far visita a sua figlia, Valentina. Informato del suo fidanzamento, non vede l’ora di conoscere l’uomo di sua figlia. Non sa ancora che l’uomo in questione è Marco Nardi e non sarà molto contento della differenza di età fra i due. Natalina invece riceve una visita inaspettata: Gigi Marzullo arriverà in canonica con una troupe televisiva per intervistarla.