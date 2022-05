don matteo 13 anticipazioni settima puntata

Dopo una settimana di pausa per la serie, in cui i fan avranno sentito la mancanza di Don Matteo 13, la serie torna con un doppio episodio, uno il martedì e uno il giovedì. Scopriamo tutte le anticipazioni della settima puntata di Don Matteo 13, che andrà in onda martedì 17 maggio con il titolo Le colpe degli altri.

Molti pensavano che con l’addio dell’amatissimo Terence Hill, la serie avrebbe perso molto del suo pubblico. Al contrario invece non solo sta andando avanti come prima, ma anzi con l’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, gli ascolti sono aumentati.

Le anticipazioni della settima puntata di Don Matteo 13

Valentina finalmente può mostrare a tutti la sua relazione con Marco. Per questo non vede l’ora di organizzare uscite e gite con il suo fidanzato. Ma questa voglia di fare di Valentina si scontra con la differenza di età tra i due. Infatti Marco fatica a stare al passo con la giovane. Ne parla con Anna, che però potrebbe sfruttare la situazione a suo vantaggio, mostrandosi come amica e dando consigli apparentemente buoni.

Ma ci sono soprese anche per Anna. Il Colonnello Lucio Valente le fa una proposta inaspettata che potrebbe cambiarle la vita. Anche Federico e Greta sembrano finalmente felici come non lo sono mai stati, al contrario del Maresciallo Cecchini, che è angosciato. Cecchini infatti pensa di portare sfortuna a tutti quelli che incontra e arriverà a chiedere un esorcismo a Don Massimo.

La sesta puntata

Nel sesto episodio, andato in onda prima della pausa create per fare spazio all’Eurovision Song Contest 2022, sono successe molte cose. Don Massimo ha faticato molto per essere accettato dalla comunità di Spoleto. Cecchini e Natalina hanno perfino firmato una petizione per cacciarlo, tanta era la nostalgia per Don Matteo. Grazie ad un consulto con il vescovo però, il nuovo Don riesce a trovare la motivazione per andare avanti e conquistare i cittadini. In questa puntata si complica la situazione di Anna e Marco, anche perché Valentina e Marco hanno deciso di rivelare a tutti il proprio amore. Nel frattempo anche Federico e Greta iniziano ad innamorarsi.