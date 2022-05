In onda nella prima serata di giovedì 5 maggio 2022 su Rai 1, la sesta puntata di Don Matteo 13, serie italiana ormai un cult è arrivata alla tredicesima stagione. Quest’ultima stagione è caratterizzata da grandi cambiamenti. Nella quinta puntata, dopo il saluto definitivo di Don Matteo, il suo posto verrà preso definitivamente da Don Massimo.

Da questo momento in poi Raoul Bova diverrà il protagonista assoluto della fiction italiana. Ecco tutte le anticipazioni della sesta puntata.

Don Matteo 13: tutte le anticipazioni della sesta puntata

Il sesto episodio di Don Matteo 13 si intitola L’innocente e si apre con alcune difficoltà da parte di Don Massimo nel farsi accettare dalla città di Spoleto. Gli abitanti, infatti, dopo la scomparsa di Don Matteo, sembrano non avere alcuna intenzione di accettare Don Massimo.

Alcuni addirittura pensano che sia un impostore e che coinvolto nella scomparsa del parroco. Anche gli amici di Don Matteo, Pippo, Natalina e il maresciallo Cecchini sono molto diffidenti e ostili con il nuovo parroco. I cittadini decidono di mandarlo via organizzando una petizione. Nel frattempo, anche il parroco Don Massimo è assalito dai dubbi e pensieri, perché non solo deve fare i conti con il pregiudizio della comunità ma anche con un’indagine in cui sarà coinvolto.

Solo con l’aiuto del Vescovo, suo amico e mentore, riuscirà ad affrontare queste situazioni. Federico è sempre più attratto da Greta e quando lui spera di poterla finalmente conquistare, Greta decide di uscire con un altro ragazzo. Il maresciallo Cecchini è invece preoccupato per Valentina, la figlia del colonnello Anceschi. Non ha dubbi che Valentina stia uscendo con un uomo. Quell’uomo è proprio Marco Nardi, ex fidanzato di Anna Olivieri. I due, sia Valentina che Marco hanno deciso di tenere questa loro relazione segreta. E quando Anna capirà che c’è del tenero tra i due, deve stare al gioco dell’ex fidanzato e di Valentina, nonostante lei provi ancora qualcosa per Marco.

Dove vedere Don Matteo 13

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, per vedere la serie in diretta basta sintonizzarvi ogni giovedì sera, sul canale di Rai 1 intorno alle 21.25. Se invece non riuscite a vedere la puntata in diretta, la potrete guardare in streaming sulla piattaforma di RaiPlay disponibile gratuitamente previa registrazione con la vostra e-mail.