Don Matteo, nonostante sia arrivato alla tredicesima stagione, raccoglie molti telespettatori davanti alla televisione. Soprattutto con quest’ultima stagione, per i grandi cambiamenti che comporta per l’intera serie e i beniamini degli italiani. Già nella quarta puntata ci sono state delle sorprese, alcune previste e altre meno.

Scopriamo le anticipazioni della quinta puntata di Don Matteo 13.

Anticipazioni quinta puntata di Don Matteo 13

La quinta puntata andrà in onda il 28 aprile 2022 e si intitola L’amico ritrovato.

Da questa puntata Raoul Bova prenderà le redini della fiction e non vedremo più Terence Hill nei panni del protagonista che dà il titolo alla serie.

In questa puntata ci sarà spazio per il triangolo amoroso tra Marco, Valentina, figlia del Colonello Anceschi, e Anna. Nel quinto episodio, Marco sembra avvicinarsi proprio a Valentina, aiutandola con un problema. Questo avvicinamento scatena la gelosia di Anna, che si è accorta dei propri sentimenti.

Nel frattempo la città di Spoleto scopre che Don Matteo è scomparso senza dire niente, rapito misteriosamente. Gli amici di Don Matteo, Pippo, Natalina e il maresciallo Cecchini scoprono che il nuovo parroco è Don Massimo, interpretato per l’appunto da Raoul Bova. Tutti, preoccupati per il proprio amico, sono inizialmente diffidenti o addirittura ostili con il nuovo parroco. Vorrebbero delle spiegazioni sulla scomparsa improvvisa di Don Matteo, mentre Don Massimo sembra fare finta di niente. Alcuni addirittura pensano che sia un impostore e che abbia a che fare con la scomparsa del parroco.

Nuovo arrivo in città in questa stagione è Federico, un giovane che si deve occupare del fratellino Clementino ed è pronto a tutto per proteggerlo. Al suo fianco c’è Greta, una ragazza che nasconde un passato doloroso, ma è saggia e controllata. Federico, nella quarta puntata, grazie anche a lei, ha iniziato a prendere sul serio la scuola, ma a causa di un suo errore rischia non avere l’affido del fratello. Scopriremo nella quinta puntata se questo errore peserà sul futuro dei due fratelli.