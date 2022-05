Nella serata di oggi, martedì 24 maggio, alle 21.25 andrà in onda il nono episodio della tredicesima stagione di Don Matteo. Vediamo insieme qualche anticipazione.

Don Matteo 13: anticipazioni sulla nona puntata

La puntata è intitolata “Il coraggio di credere” e, in essa, i protagonisti della fiction in onda su Rai 1 si troveranno a fronteggiare un’emergenza.

Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda stasera, tuttavia, non svelano di che tipo di imprevisto si tratti. L’unica cosa certa, al momento, è che Anna, a causa del problema a cui abbiamo accennato, dovrà ospitare la piccola Ines a casa sua. Per qualche giorno, infatti, Olivieri vivrà con l’infante, mentre Marco e Nino tenteranno di coinvolgere la bambina in una missione segreta, senza farlo sapere alla figlia di Elisa.

Cosa avranno architettato Nardi e Cecchini?

Nel mentre, la convivenza fra Anna e Ines proseguirà, portando Olivieri a farsi delle domande, visti i bei momenti trascorsi con la bambina. La figlia di Elisa, infatti, prendendosi cura della bimba del suo ex fidanzato, si troverà a dover rispondere ad alcuni interrogativi sulla sua vita e a porsi molteplici altre domande. Scendendo più nello specifico, nella puntata di Don Matteo del 24 maggio, l’ex compagna di Marco Nardi si chiederà se in futuro potrebbe assolvere al meglio al ruolo di madre.

Al momento, non è possibile asserire con certezza se Anna riuscirà a risolvere i suoi dubbi e a darsi qualche risposta.

Nell’ottavo episodio di Don Matteo, inoltre, avevamo visto Greta stare male. La fidanzata di Federico, infatti, era caduta in preda a un malore apprendendo che la malattia contro la quale aveva lottato a lungo era tornata. Purtroppo, nella puntata odierna, le condizioni della ragazza si aggraveranno e non ci saranno buone notizie, causando lo sgomento e il terrore di Federico. Il fratello di Clementino si sentirà impotente ma pianificherà qualcosa per non rimanere del tutto con le mani in mano. Che cosa attuerà Federico? Non resta che prepararsi sul piccolo schermo per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1.

Il cambiamento della stagione

Si tratta del penultimo appuntamento della stagione che ha debuttato giovedì 31 marzo 2022 su Rai 1. La regia è affidata a Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone ma, in questa stagione, avviene un cambiamento decisivo: dopo la prima metà in cui vediamo il protagonista storico interpretato da Terence Hill, il testimone viene passato a Raoul Bova, che dà il volto a Don Massimo. Con lui prendono piede nuove dinamiche perché è un prete lontano dall’ordinario. Il Don Massimo di Raoul Bova si presenta sostanzialmente come un pastore tenebroso, il quale ha nascosto vari segreti e che, naturalmente, raccoglie dapprima l’antipatia di mezza Spoleto, dal momento che la canonica è sempre stata l’habitat di Don Matteo, e non vederlo più officiare le sue funzioni religiose lascia tutti in un grumo di perplessità nonché di profonda amarezza.

Don Matteo 13 è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.