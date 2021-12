In diverse interviste Domenico Pinelli descrive la propria persona come timida, ma sveglia e molto leale verso il prossimo e ciò che sicuramente capisce a prima vista guardandolo è il suo aspetto da classico “bravo ragazzo” dal fascino antico, come se fosse uscito da altri tempi.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita, la carriera e anche qualche piccola curiosità riguardo il giovane attore, anche lui scelto, insieme ad altri, da Sergio Rubini per entrare a fare parte del cast del nuovo film del regista: “I Fratelli De Filippo”.

Chi è Domenico Pinelli

Domenico Pinelli, come praticamente tutto il cast del film di Sergio Rubini, è di origini campane. È infatti nato nella calda e bella Napoli il 22 giugno del 1995, quindi sotto il segno del Cancro.

Da sempre guidato da una profonda passione per il cinema e per il teatro, il giovane attore inizia a partecipare a diversi casting, non prima però, di aver studiato e ottenuto il diploma al liceo scientifico.

Lo abbiamo infatti visto su Rai 1 nella celebre serie tv “Don Matteo”, con protagonista il celebre Terence Hill, dove Pinelli ha vestito i panni del carabiniere Romeo Zappavigna. Ma il debutto vero e proprio nel mondo del cinema per il giovane attore avviene nel 2013, a soli 18 anni, quando entra a far parte del cast “L’oro di Scampia”, per poi recitare in “Si accettano miracoli”, film dell’attore comico Alessandro Siani insieme a Fabio De Luigi, Serena Autieri e Giovanni Esposito, che ritrova poi ne “I Fratelli De Filippo”.

Successivamente lo vediamo recitare anche nel film di Edoardo Leo dal titolo “Noi e la Giulia”.

Nel cast de “I Fratelli De Filippo”

Domenico Pinelli fa parte del cast de “I Fratelli De Filippo”, il film di Sergio Rubini che vuole essere un omaggio cinematografico alla compagnia teatrale (da cui prende il nome) che ha reso grande il teatro italiano.

Insieme a Pinelli, nel cast ci saranno tantissimi altri attori, tra volti conosciuti e anche alcuni esordienti, come Giancarlo Giannini, Susy Del Giudice insieme al marito Giovanni Esposito, Biagio Izzo, Mario Autore, Marisa Laurito che della compagnia dei fratelli De Filippo ci ha anche fatto parte, Anna Ferraioli Ravel, Vincenzo Salemme e infine anche la giovane ma promettente Marianna Fontana.

Vita privata

Sulla vita privata di Domenico Pinelli non si sa molto, si sa che è fidanzato con l’attrice teatrale Mariangela Rinaldi e siamo a conoscenza di alcune curiosità che lo riguardano. Sappiamo per esempio che, nel 2015, è stato scelto per la parte da protagonista nello spot Barilla, diretto da Gabriele Salvatores.

L’attore è anche comparso in un video dei The Jackal, gruppo comico nato sul web e sbarcato successivamente in televisione, di cui fa parte anche Ciro Priello, vincitore della prima edizione italiana di “Lol – chi ride è fuori”, show comico trasmesso da Amazon Prime Video e condotto da Fedez insieme a Mara Maionchi.