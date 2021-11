Mara Venier, a Domenica In, ha parlato di Rossano Rubicondi. La conduttrice ha spiegato che c’erano dei problemi, ma non di salute.

Domenica In, Mara Venier ha parlato di Rossano Rubicondi: “I problemi c’erano, ma non di salute”

Nella puntata di Domenica In, andata in onda il 31 ottobre 2021, sono stati trattati molti argomenti. Si è parlato di Ballando con le stelle e sono stati intervistati Marco Giallini e Ferzan Ozpetek. Durante la puntata Mara Venier ha voluto anche parlare di Rossano Rubicondi, morto all’età di 49 anni. “Era un mio caro amico. Mai conosciuto una persona che amasse la vita più di lui. I problemi c’erano, ma non di salute.

Non l’ha detto a nessuno” ha dichiarato Mara Venier.

Domenica In, Mara Venier ha parlato di Rossano Rubicondi: “È morto da solo a New York”

La morte di Rossano Rubicondi ha sconvolto completamente il mondo dello spettacolo. È scomparso a soli 49 anni e Mara Venier ha voluto ricordarlo durante la puntata di Domenica In. “È morto da solo a New York. E poi voglio cogliere l’occasione per dire che Rossano non si è mai, mai, mai approfittato della situazione economica di Ivana Trump” ha voluto precisare Mara Venier, che aveva un rapporto di amicizia con Rossano Rubicondi.

Domenica In, Roberto Alessi su Rossano Rubicondi: “Amava follemente la vita”

Nella puntata di Domenica In è stato ospite Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, che ha voluto ricordare Rossano Rubicondi con delle belle parole. “Amava follemente la vita e riusciva a trasmetterlo. Un uomo che trasmetteva bontà, carino con chiunque. Ivana Trump lo ha sostenuto nell’ultimo anno. E comunque era lui a essere in credito verso Ivana” ha dichiarato il giornalista.